Ворог атакував автодорогу на Одещині: горять вантажівки, є постраждалі

Ворог продовжує тероризувати українські міста. Вкотре вибухи прогриміли на Одещині.

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про атаку на Одещину?

За попередньою інформацією, під час ворожої атаки вранці 26 вересня було пошкоджено три вантажні автомобілі. Один із транспортних засобів зайнявся внаслідок удару.

Також відомо про трьох постраждалих. Наразі уточнюється інформація щодо їхнього стану.

На місці події працюють відповідні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки та займаються відновленням безпеки на ділянці дороги.

Водночас повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників досі триває. Мешканцям області варто перебувати в безпечних місцях і не наближатися до місця падіння чи влучання дрона.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, у той самий час ворог вдруге за чотири дні атакував виробничі потужності фармацевтичної компанії "Дарниця" у Києві.

У компанії підтвердили факт удару та повідомили, що постраждалих немає.

Водночас представники підприємства закликали дотримуватися інформаційної тиші. Українців просять не публікувати фото й відео з місця атаки, а також не описувати розташування об'єкта та наслідки удару.

У "Дарниці" пояснили, що поширення таких даних може допомогти російським військовим оцінити результати атаки.