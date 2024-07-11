Про наслідки російської атаки розповіли голови ОВА. Що вже відомо, передає 24 Канал.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Атака "Шахедів" на Івано-Франківську й Хмельницьку області

Цієї ночі на Прикарпатті знову оголошували повітряну тривогу. Агресор атакував область повітряними цілями.

Завдяки ППО, обійшлося без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури,

– заявила Світлана Онищук.

Також закликала не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Адже Росія завдає ударів по мирних містах, намагаючись залякати людей. Тож під час тривог подбайте про власну безпеку, рідних і близьких людей.

"Дякуємо нашим захисникам неба, оборонцям на фронті та всім, хто наближає нашу Перемогу!" – підкреслила посадовиця.

Також російські загарбники вночі 11 липня атакували Хмельницьку область.

Наші сили ППО в межах Хмельницької області знищили 1 ворожий БпЛА типу "Shahed". За інформацією станом на цей час, обійшлося без наслідків,

– повідомив Сергій Тюрін.

Голова ОВА подякував нашим захисникам і захисницям.