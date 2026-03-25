Ворог вгатив "Шахедом" по Харкову: є влучання, горять автомобілі

Вранці у середу, 25 березня, росіяни продовжили атакувати українські міста. Під ударом, зокрема, опинився Харків, там повідомляють про влучання.

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

Дивіться також Росія била по житлових районах та енергооб'єктах: для яких регіонів ще є небезпека

Які наслідки удару по Харкову?

Повітряна тривога в обласному центрі оголошена ще з 02:12. Повітряні сили повідомляли про фіксацію безпілотників у межах регіону. Згодом міський голова повідомив про удар по Холодногірському району міста.

Також противник завдав удару по приватному будинку у Новобарівському районі – там двоє постраждалих. Водночас керівник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що екстрені служби працюють на місцях ворожих обстрілів.

Влучання перед багатоповерховим житловим будинком, горять припарковані біля нього авто,

– повідомив Ігор Терехов.

Загалом відомо про 4 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Харкова. Поранень зазнали щонайменше троє жінок і чоловік. За даними місцевої влади, усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

"Пошкоджено щонайменше 2 автомобілі і приватний будинок", – написав Синєгубов.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Які міста були під ударом раніше?