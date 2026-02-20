"Ворогу стабільно пече": Юсов відреагував на планування замаху на нього
- Українські та молдовські правоохоронці викрили групу, що планувала замовні вбивства під контролем російських спецслужб.
- Андрій Юсов подякував правоохоронцям за зруйнування планів, наголосивши на важливості пильності громадян.
Правоохоронці України та Молдови викрили злочинну групу, яка готувала серію замовних убивств відомих українців та іноземців. За даними слідства, мережа діяла під контролем російських спецслужб. Представник ГУР Андрій Юсов, на якого планували замах, відреагував на оприлюднену інформацію.
Юсов зазначив, що з подібними загрозами стикається не вперше. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Дивіться також Серед цілей – Андрій Юсов: кого планували ліквідувати російські агенти
Що відповів Юсов на заяви про плани російських агентів скоїти замах?
Андрій Юсов подякував українським та молдовським правоохоронцям за професійну та злагоджену роботу. Також він висловив вдячність команді Офісу Генерального прокурора, Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, СБУ, співробітникам ГУР, а також молдовським силовикам, які зірвали плани ворога.
З подібним доводиться стикатися вже не вперше, значить ворогу стабільно пече,
– зазначив він.
Представник розвідки наголосив, що війна Росії проти України має тотальний характер і триває не лише на фронті, а й у тилу. Він закликав громадян залишатися пильними та продовжувати працювати заради України.
Що відомо про спробу росіян ліквідувати чимало українських впливових людей?
Генпрокурор Руслан Кравченко розповів, що фігуранти працювали під контролем російських спецслужб. Вони відстежували переміщення визначених осіб, збирали інформацію про їхній спосіб життя, місця проживання та відпочинку, щоб надалі здійснити їхнє вбивство за грошову винагороду.
Також слідство встановило, що кілери розподілили ролі, продумали способи вбивств, підготували знаряддя для нападів та маршрути відходу. Кравченко зазначає, що за кожне виконане вбивство ворог обіцяв до 100 тисяч доларів. Проте сума залежала від відомості та впливовості ймовірної жертви.
Правоохоронці провели масштабну спецоперацію, у ході якої було здійснено понад 20 обшуків у ймовірних причетних до замовних убивств. Під час слідчих дій вилучено зброю, вибухівку та техніку, що підтверджує зв'язки фігурантів із кураторами з Росії. Загалом затримано 10 осіб: семеро – на території України, ще троє, зокрема організатор – у Молдові.