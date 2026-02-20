"Ворогу стабільно пече": Юсов відреагував на планування замаху на нього

Правоохоронці України та Молдови викрили злочинну групу, яка готувала серію замовних убивств відомих українців та іноземців. За даними слідства, мережа діяла під контролем російських спецслужб. Представник ГУР Андрій Юсов, на якого планували замах, відреагував на оприлюднену інформацію.

Юсов зазначив, що з подібними загрозами стикається не вперше. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Що відповів Юсов на заяви про плани російських агентів скоїти замах?

Андрій Юсов подякував українським та молдовським правоохоронцям за професійну та злагоджену роботу. Також він висловив вдячність команді Офісу Генерального прокурора, Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, СБУ, співробітникам ГУР, а також молдовським силовикам, які зірвали плани ворога.

З подібним доводиться стикатися вже не вперше, значить ворогу стабільно пече,

– зазначив він.

Представник розвідки наголосив, що війна Росії проти України має тотальний характер і триває не лише на фронті, а й у тилу. Він закликав громадян залишатися пильними та продовжувати працювати заради України.

Що відомо про спробу росіян ліквідувати чимало українських впливових людей?