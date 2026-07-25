Ворожий удар по Запоріжжю: росіяни атакували склад логістичного оператора

Черговий акт терору проти цивільної інфраструктури залишив по собі масштабні руйнування. Ворог атакував склад логістичного оператора у Запоріжжі.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Що відомо про удар по Запоріжжю Близько 8 години вечора Федоров повідомив про ворожий удар по Запоріжжю. Зокрема, росіяни атакували склад логістичного оператора. Виникла пожежа, знищені автівки, пошкоджене приміщення,

– повідомив він. Очільник ОВА також оприлюднив кадри ворожої атаки. Вогнеборці ліквідовують масштабне займання.