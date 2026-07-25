25 липня, 20:19
Ворожий удар по Запоріжжю: росіяни атакували склад логістичного оператора
Черговий акт терору проти цивільної інфраструктури залишив по собі масштабні руйнування. Ворог атакував склад логістичного оператора у Запоріжжі.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
Що відомо про удар по Запоріжжю
Близько 8 години вечора Федоров повідомив про ворожий удар по Запоріжжю. Зокрема, росіяни атакували склад логістичного оператора.
Виникла пожежа, знищені автівки, пошкоджене приміщення,
– повідомив він.
Очільник ОВА також оприлюднив кадри ворожої атаки. Вогнеборці ліквідовують масштабне займання.