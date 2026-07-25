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25 липня, 20:19
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Ворожий удар по Запоріжжю: росіяни атакували склад логістичного оператора

Ірина Марціяш

Черговий акт терору проти цивільної інфраструктури залишив по собі масштабні руйнування. Ворог атакував склад логістичного оператора у Запоріжжі.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

Що відомо про удар по Запоріжжю

Близько 8 години вечора Федоров повідомив про ворожий удар по Запоріжжю. Зокрема, росіяни атакували склад логістичного оператора.

Виникла пожежа, знищені автівки, пошкоджене приміщення, 
– повідомив він.

Очільник ОВА також оприлюднив кадри ворожої атаки. Вогнеборці ліквідовують масштабне займання.

 

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