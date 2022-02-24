Український підприємець та громадський діяч. Викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та Львівської бізнес-школи. Автор безлічі статей з менеджменту, маркетингу, інформаційних технологій та футурології.

Метою ворога є паніка та хаос. Значить, нам треба не панікувати й не метушитися. Судячи по всьому, саме паніка була метою першого удару.