Война ничего не списала: луганчане застряли в "республике" из-за кредитов

Знакомый говорит: их с женой приглашают на свадьбу в Меловое. Мол, не был там как раз все четыре года, а родни там все Меловое, надо бы выбраться, да вот только одно обстоятельство – кредиты не дают выехать.

И у него, и у жены. Они уже и карточки сто раз меняли, а банки все равно звонят и пишут, находят их, в общем. Последний раз написали жене в Одноклассники – так, мол, и так, если не погасите те 140 000 грн долга с процентами в считанные дни, при въезде в Украину будете задержаны до погашения кредита. А брала жена в этом банке лет пять назад, кажется, всего тысяч 7 000 грн.

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И можно бы плюнуть на все на это и поехать, но банк-то государственный, кто знает, как эта схема сейчас работает, может быть, и правда, выехать уже не выйдет назад. И здесь, Луганске, мой знакомый пускается в пространные объяснения о том, что кредитов они набрали перед войной с женой везде, где только смогли – все вокруг так делали. На ноутбук, на телефон, на планшет, наличку снимали. Уже и ноут с тех пор сломался, и телефон меняли, а кредиты все висят, а была надежды, что война все спишет.

Я смотрю на мужчину – нормальный с виду, как все. К чему было брать столько кредитов? На что? Зачем? Была, разве, в этом какая-то острая надобность? Нет. Был порыв, как у всех, быстро обогатиться, легко, по максимуму. Ни о какой отдаче они с женой и не думали тогда. А вокруг все подстегивали – давайте, берите, быстрее, пока лавочку эту еще не прикрыли. Ну, они и брали быстро, не думая ни о чем. Мало кто думал в такой ситуации. Это сейчас всплыли все издержки – что не выехать, а там ее родители и сестра, что кредит так и остался и никакая война ничего не списала. И главное, что не отработать уже ни той суммы, ни процентов практически никогда.

Я шла в 2016 году в банк. Местный военный спросил у меня, какая причина моего визита в Украину. Я честно сказала – погасить кредит. Он оторопел:

Они в нас стреляют, а вы им платить? На снаряды? Ну-ну, давайте!

И еще был момент в новом коллективе, когда я сказала, что переживаю по поводу непогашенного кредита в украинском банке, а мне ответили: "Так ты за кого? Ты что, хочешь им платить за то, что они нас убивают?" И я поняла, что мне нужно быть осторожнее со своими высказываниями. Только один человек сказал мне, что против долгов даже в такой ситуации, и постарался погасить все задолженности, чтобы не иметь в будущем проблем никому из членов своей семьи.

Чужие деньги всегда искушение. Хочется взять их, чтобы решить что-то, они очень нужны, без них просто никак. Но потом это как снежный ком – долги растут, никто ничего не прощает, суммы только увеличиваются. И мой знакомый говорит, что можно перейти в Меловое пешком через железнодорожный мост. Пограничники знакомые, он служил с ними когда-то. Можно перейти – почему бы и нет? Но парадный вход для него и жены закрыт. А представьте теперь их с одеждой на свадьбу, с туфлями, маникюром и подарком через эти железнодорожные пути, чтобы не попасться за долги? Вряд ли этому можно позавидовать. Тоже ведь обратная сторона того легкомыслия, которому поддавались очень многие четыре года назад.

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