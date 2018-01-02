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НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вперше у повоєнній Європі дві країни мирно обмінялися територіями

16:31, сьогодні 30706 Читать новость на русском
Бельгія та Нідерланди обмінялися
Бельгія та Нідерланди обмінялися "шматками" землі / Фото з відкритих джерел

Бельгія та Нідерланди обмінялися територіями. Це перший випадок у повоєнній Європі, коли про зміну кордону домовилися мирно. При чому Бельгія отримала півострів площею в 3 гектари, а Нідерланди – 16 гектарів.

Підставою для коригування території стала річка Маас, яка тече між двома крайніми містами обох країн, пише DW.

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Після інженерних робіт у 1980 році річка змінила течію. Через це колишній бельгійський острів став півостровом і отримав сполучення з Нідерландами. Натомість, нідерландський острів навпаки: фізично приєднався до Бельгії.

Нідерландський острів приєднався до Бельгії

Для місцевих жителів це не створювало жодних проблем, але дуже ускладнювало дії правоохоронців.

Головні проблеми були пов’язані з колишнім бельгійським островом, що має більшу площу. У разі повідомлення про злочин нідерландські правоохоронці не мали права туди заходити. Натомість, бельгійські копи могли потрапити туди тільки човном, оскільки вони не мають права їхати на виклик транзитом через територію іншої країни. Через це півострів став місцем, де скоювали злочини, пов’язані з наркотрафіком. Згодом, там знайшли обезголовлене тіло, і влада обох країн вирішила домовитися про обмін територією.

Теги: Новини політики Нідерланди Бельгія
Джерело: 24 Канал
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