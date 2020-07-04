Прем'єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що відставка Якова Смолія з посади голови Нацбанку не вплине на курс гривні. Наразі фінансова ситуація в країні стабільна.

Найважливіше – не допустити утворення міфів, спекуляцій і маніпуляцій з щодо відставки Смолія, зазначив Шмигаль в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", повідомляє 24 канал.

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За словами прем’єра, незалежність Нацбанку гарантована Конституцією та прописана в українському законодавстві.

Очільник уряду назвав завданнями НБУ забезпечення

стабільності грошової одиниці України;

цінової стабільності;

фінансової стабільності, зокрема стабільності банківської системи;

сталості економічного розвитку України і підтримка економічної політики уряду, за умов збереження перших трьох пунктів.

Шмигаль зазначив, що в уряду та НБУ склалися конструктивні відносини та проходять професійні дискусії.

Дискусії є жорсткими, тому що вони покликані забезпечити ті чотири пункти, які є в завданнях Національного банку,

– заявив прем’єр.

Економіка стабільна, відставка Смолія на курс не вплине

Шмигаль також наголосив, що наразі фінансова ситуація в країні стабільна.

"Ліквідність банків станом на початок цього місяця – це 200 мільярдів доларів, залишок на єдиному казначейському рахунку – 135 мільярдів доларів", – розповів очільник уряду.

Та додав, що на нарадах з НБУ опрацьовували спільну політику для виходу з економічної кризи. Її суть у плавному зниженні облікової ставки НБУ.

За словами прем’єра, через відставку голови НБУ звичайно є напруження і хвилювання, але "законодавство України виписано так, що заміна керівника Нацбанку ніяк не вплине на курс валюти".

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