Впродовж 2017 року 56 громадянам України надали статус біженця у Польщі
17:25, сьогодні 254 Читать новость на русском
Із січня по жовтень 2017 року притулок у Польщі попросили 625 громадян України.
Протягом 10 місяців 2017 року влада Польщі надала статус біженця 56 громадянам України й ухвалила 175 рішень про надання українцям статусу особи, яка потребує додаткового захисту.
Про це повідомляє прес-служба посольства України в Польщі у Facebook.
Читайте також: У Польщі готуються до "дипломатичного наступу", щоб відмовити ЄС від санкцій
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Ялинка запались! – 25-метрова міська красуня згоріла в новорічну ніч у Росії: опубліковане відеосьогодні , 18:28
-
Замах на Мосійчука: з’явилось відео, як невідомий ставить мопед з вибухівкоюсьогодні , 17:20
-
Миру не бажаю, бо його в цьому році ще не буде, – боєць вразила привітанням з Новим рокомсьогодні , 16:21
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня , 11:54
"Свати" не є загрозою для національної безпеки України, – радник глави МВС30 листопада , 14:14
Чим може здивувати Suzuki SX4?27 листопада , 08:00