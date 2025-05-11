Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

У Черкасах помер постраждалий внаслідок атаки "Шахедами"

На жаль, вранці 11 травня стало відомо, що в лікарні помер 58-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень внаслідок атаки "Шахедами" на Черкаси 6 травня.

Увесь цей час лікарі боролися за його життя, але врятувати, на жаль, не змогли. Щирі співчуття рідним,

– написав голова ОВА.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого. Вічна пам'ять!