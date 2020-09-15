Все менше росіян вважають Росію "великою державою": опитування
Нині понад третина росіян, а саме близько 37% вважають, що Росія є однією з великих світових держав. Втім за останні два роки кількість людей, що розділяють таку думку, зменшилася одразу на 12%.
Опитування щодо того, чи є Росія "великою державою" або ж чи може вона найближчим часом стати такою, провів Всеросійський центр вивчення громадської думки.
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Думка росіян щодо Росії як "великої держави":
- 37% – вважають, що Росія є великою державою;
- 29% – вважають, що Росія стане великою в найближчі 15 – 20 років;
- 26% – переконані, що найближчим часом Росія не стане великою державою.
Схоже опитування вже проводили у 2018 році. Тоді одразу 49% громадян сусідньої держави вважали, що Росія є великою державою. Тож за 2 роки змінилася думка у 12% росіян.
Водночас на 4% також зменшилася кількість тих, хто вважає, що Росія може стати великою в найближчі 15 – 20 років. Кількість переконаних, що Росії найближчим часом не бути великою, навпаки збільшилася на 15%.
Пріоритетні напрямки розвитку Росії:
- 12% – вважають, що Росія повинна прагнути до добробуту й високого рівня життя;
- 11% – певні, що Росії варто прагнути до розвитку соціальної політики й покращення життя людей;
- 10% – вважають, що Росія повинна підтримувати мирні відносини з іншими країнами, не розв'язувати конфлікти й менше витрачати на озброєння.