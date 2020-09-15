Нині понад третина росіян, а саме близько 37% вважають, що Росія є однією з великих світових держав. Втім за останні два роки кількість людей, що розділяють таку думку, зменшилася одразу на 12%.

Опитування щодо того, чи є Росія "великою державою" або ж чи може вона найближчим часом стати такою, провів Всеросійський центр вивчення громадської думки.

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Думка росіян щодо Росії як "великої держави":

37% – вважають, що Росія є великою державою;

29% – вважають, що Росія стане великою в найближчі 15 – 20 років;

26% – переконані, що найближчим часом Росія не стане великою державою.

Схоже опитування вже проводили у 2018 році. Тоді одразу 49% громадян сусідньої держави вважали, що Росія є великою державою. Тож за 2 роки змінилася думка у 12% росіян.

Водночас на 4% також зменшилася кількість тих, хто вважає, що Росія може стати великою в найближчі 15 – 20 років. Кількість переконаних, що Росії найближчим часом не бути великою, навпаки збільшилася на 15%.

Пріоритетні напрямки розвитку Росії: