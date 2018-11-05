"Простий хлопець з Донбасу" таку зброю не купить

Бойовики застосовують на Донбасі модернізовані снайперські гвинтівки Драгунова (СГД), обвіс на які був розроблений та виготовлений у Росії. Фото СВД на своїй сторінці у соцмережі vk.com опублікував один із найманців Руслан Псеуш, який воює у так званій "військовій розвідці ДНР".

Інструктор зі снайпінгу фонду "Повернись живим" визначив, що розробкою Росії, зокрема, є тактична цівка, що дозволяє закріплювати на гвинтівку додаткове устаткування на кшталт прицілу.

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"Також нетиповим є ДГК – дулове гальмо-компенсатор, з якого на фото стирчить шомпол. До речі, чистити гвинтівку у такий спосіб – справжнє блюзнірство, це дуже шкодить зброї і псує її.

Також можу відзначити сошки (спеціальні "ніжки", що їх використовують для зручності стрільби лежачи. – Прим. ред.). Ці, що на знімку, досить непогані – Atlas Bipod, коштують приблизно 300-400 доларів. Сошки, на відміну від тактичної цівки, виготовляються у США, а не в Росії", – прокоментував інструктор фонду.



Бойовики активно використовують російську зброю

Проте найбільше вражає ціна прицілу на модернізованій СГД бойовика. Приціл на фото – від Nightforce NXS. Залежно від комплектації він може коштувати від 2 до 3 тис. доларів.

Як підсумував інструктор, обвіс на цю СГД, якщо приціл "тягне" на 3 тисяч доларів, коштує приблизно 5 тисяч "зелених". У гривнях це десь 140 тисяч. Ніхто не думає, що "простий хлопець з Донбасу" може придбати собі гвинтівку з подібними комплектуючими. І така зброя в сукупності з досить якісними новими снайперськими набоями з Росії 7н34, що їх використовують бойовики, може наробити чимало біди на відстань в тисячу метрів і навіть трохи більше.

Що таке Nightforce NXS?NXS – серія прицілів компанії Nightforce, що відповідає військовим стандартам, і складається з цілого ряду моделей, що дозволяє підібрати приціл для вирішення практично будь-яких завдань.

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