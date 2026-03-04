Всередині партії Путіна: як Кремль формує внутрішню політику та обирає депутатів через компромат

У вересні 2026 року російське керівництво планує проводити так звані вибори до Державної думи. При цьому до парламенту мають потрапити кандидати з тимчасово окупованих територій. Фахівці приватної розвідувальної компнії Dallas спільно з 256 КіберШтурмовою дивізією та Ukrainian Militant провели розслідування і встановили, як працює внутрішня кухня партії "Единая Россия".

Одну з ключових ролей у тіньовій структурі путінського політичного угруповання відіграє генерал-лейтенант Федеральної служби виконання покарань Росії у відставці Євгеній Гнєдов. Екскерівник Головного оперативного управління ФСВП у Москві у 2020 році змінив заплямований кров'ю закатованих зеків мундир на цивільний костюм після кривавого бунту зеків у колонії в Ангарську. Тоді ж стало відомо, що вщент корумповане керівництво тюрем не просто займалося тортурами в'язнів, але й використовувало їх як робочу силу для власного збагачення.

Кремль просуває депутатів-злочинців

Замість якихось кримінальних проваджень Гнєдов отримав почесну відставку з подальшим призначенням на посади радника секретаря генеральної ради "Единой России", а також очільника групи документаційного забезпечення центральних органів партії. Впливове місце у структурі політсили колишній кат обійняв завдяки особистій протекції Дмітрія Медведєва.

Робота генерал-лейтенанта Гнєдова є вкрай відповідальною, оскільки фактично він є таким собі керівником служби безпеки і займається збором конфіденційних даних членів партії, взаємодією зі спецслужбами тощо.

Саме Гнєдов формує досьє та списки кандидатів у депутати, за яких потім голосуватиме населення. При цьому політична система держави-бензоколонки влаштована так, що "Единая Россия" є скоріш держдепартаментом внутрішньої політики країни, ніж класичною партією, а будь-які вибори є фікцією із заздалегідь відомим результатом.

Усі сенатори, губернатори та регіональні еліти Росії напряму підпорядковуються Кремлю, а на випадок необхідності політичної розправи на кожного з діячів складені окремі папки з компроматом. Причетність до корупції чи іншої злочинної діяльності у спаплюжених цінностях російської верхівки є беззаперечним плюсом. Задача Гнєдова – стежити, щоб кожен із потенційних кандидатів на будь-які впливові посади мав кримінальний шлейф. Без цього потрапити у списки на вибори чи бути призначеним на якесь крісло фактично неможливо, оскільки саме наявність компромату дає путінській системі певну гарантію лояльності людини.

Для прикладу, у 2024 році Гнєдов займався перевіркою на "профпридатність" сенатора Геннадія Ягубова. Згідно з внутрішніми документами "Единой России", член Ради Федерації Росії є одним з очільників організованого бандитського формування з чиновників Ставропольського краю. В об'єктовій довідці також перелічені масштабні корупційні схеми сенатора, а також його активи: мережа магазинів, міське кладовище, асфальтний завод, а також підприємство, що займається житлово-комунальним господарством.



Внутрішня довідка про діяльність сенатора Ягубова з файлів "Единой России" / Фото приватної розвідувальної компанії Dallas

Судячи з усього, масштаби злочинної діяльності політика цілком влаштували і Гнєдова, і інших керівників партії, то ж сенатора не перешов до касти неблагонадійних та досі керує всіма процесами Ставропольського краю.

Аналогічну перевірку проходив і так званий "герой СВО" Алєксандр Комбаров перед обранням у "депутати державної думи Криму". Перш ніж потрапити до списків на "вибори", кандидатуру окупанта схвалювали у Кремлі після перевірки Гнєдова. Колишній кадровий офіцер з Тамбовщини, згідно з внутрішніми перевірками "Единой России", має судимість за вимагання грошей у підлеглих солдатів. Крім того, він є причетним до контрабанди зброї та боєприпасів, а також до розкрадань гуманітарної допомоги. Словом, цілком підходить для політичної кар'єри у Росії.



Внутрішня довідка "Единой России" про Алєксандра Комбарова / Фото приватної розвідувальної компанії Dallas

Згідно з досьє, які складають спецслужбісти на замовлення Гнєдова, практично кожен чиновник чи політик у країни-терористці є крадієм, ґвалтівником чи вбивцею. Наприклад, представник партії Ніколай Мурадов, кандидатуру якого узгоджували у Москві з 4 місяці до місцевих "виборів". Він виявився членом величезного кримінального клану "Каїтових", ватажок якого Алі перебуває у міжнародному розшуку, а раніше сидів у тюрмі з вбивство 7 осіб. Мурадов у кримінальному угрупованні виконує роль гаманця: зберігає та відмиває гроші, отримані бандитським шляхом.



Внутрішня довідка про діяльність депутата Мурадова з файлів "Единой России" / Фото приватної розвідувальної компанії Dallas

Чи варто казати, що обрання злочинця санкціонували у Кремлі? Після проведення місцевих "виборів" політик отримав крісло у регіональному парламенті Карачаєво-Черкеської республіки.



Профайл Мурадова на сайті парлменту Карачаєво-Черкеської республіки / Скриншот з сайту

Аналогічною є ситуація в інших осередках "Единой России". Так, у Тиві багаторічним керівником місцевого парламенту від партії є Кан-оол Даваа, який є соратником цілої низки банд та високопоставлених авторитетів.



Очільник Верховного Хуралу Тиви пов'язаний із місцевими бандформуваннями / Скріншот з внутрішньої документації "Единой России"

Результати будь-яких виборів відомі заздалегідь

Той факт, що у диктатурі не існує справжніх демократичних виборів, не є новим. Проте розслідування показало, що після конфіденційної перевірки кожного кандидата секретаріат "Единой России" складає список, у якому навпроти кожного вказані компрометуючі дані. У подальшому політиків, яких узгоджують у Москві та серед місцевих еліт, обирають на "виборах".



Участь у мітингах Навального – зняття кандидатури. Членство у бандформуванні – політична кар'єра у "Единой России" / Скриншот списків узгоджених до обрання депутатів

Повний аналіз списків політичних діячів з партії з усіх регіонів Росії, а також з окупованих територій чітко показує, що будь-який представник еліти має поділяти з Кремлем ідеологічні цінності, а також бути дотичним до злочинної діяльності. Особливо важливо це для так званих "депутатів нового покоління" – ветеранів російсько-української війни, що пішли у політику. Таких персоналій буквально пропихують вгору, оскільки Москва старанно ліпить з них образ героїв. Аналогічний підхід використовують також і до колаборантів, які зрадили Україну та отримали посади у Криму, на Запоріжжі, Херсонщині та Донбасі.

Саме серед цих кандидатур у вересны 2026 року Кремль обиратиме майбутніх "депутатів" невизнаної Україною держдуми.

Дивіться списки працівників "Единой России" на окупованих територіях (без півострова Крим):

Блокування Telegram, "закручування гайок" та репресії

Крім безпосередньо роботи зі складом "Единой России", за даними приватної розвідувальної компанії Dallas, Гнєдов також певною мірою впливає на внутрішньополітичний курс держави. Зокрема він є одним з прихильників створення так званого "Чебурнету" – відключення Росії від інтернету та створення мережі, що буде виключно підконтрольна державі. Разом із Медведєвим та іншими високопосадовцями він працює над подальшим "закручуванням гайок", блокуванням Telegram та посиленням диктатури. Щоб Кремль мав більше шансів подолати соціально-економічну турбулентність, викликану війною проти України.

"Сповільнення" Telegram має певну мету

Військовий оглядач Василь Пехньо у спілкуванні з 24 Каналом припустив, що Telegram у Росії блокують не просто так. Ворог може провести загальну мобілізацію, а тому зачищає соцмережі.