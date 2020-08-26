Всесвітній економічний форум в Давосі перенесли на літо 2021: причина
Через пандемію коронавірусу Всесвітній економічний форум в Давосі перенесли на літо 2021 року. Попередньо його планували провести у січні.
У 2021 році Всесвітній економічний форум в Давосі пройде не в січні, як було раніше заплановано, йдеться на сайті форуму.
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Організатори повідомляють про перенесення форуму на літо. Однак наразі точної дати не називають.
Водночас протягом тижня наприкінці січня 2021 року форум проведе в цифровому форматі "давоські діалоги" високого рівня. На них ключові світові лідери поділяться своїми поглядами на стан світу у 2021 році.
Організатори заявили, що рішення перенести дату проведення заходу "далося їм нелегко". Про це у твіттері повідомив журналіст Bloomberg Джо Вайзентхол.
Рішення було нелегким, оскільки світовим лідерам потрібно зібратися разом, щоб розробити спільний шлях відновлення і сформувати "Велике перезавантаження" в епоху після Covid-19,
– зазначив Вайзентхол.
Крім того, Форум продовжує залучати своїх партнерів та учасників до різноманітних спільних заходів для вирішення глобальних, регіональних та ділових проблем.
Починаючи з лютого 2020 року, майже 1 800 представників бізнесу, урядів та громадянського суспільства приєдналися до Платформи дій щодо боротьби з коронавірусом.
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Що відомо про Всесвітній економічний форум?Міжнародна неурядова організація, яка базується в Женеві. Її діяльність спрямована на розвиток міжнародної співпраці. Щорічна зустріч під егідою Форуму проводиться в Давосі (Швейцарія, крім того Форум виступає організатором ділових заходів в різних країнах).
Зустріч об'єднує приблизно 2 500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів, щоб обговорити найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.
Утворений у 1970 році. Членами форуму є понад 1 000 великих компаній та урядових організацій з різних країн світу.