Через пандемію коронавірусу Всесвітній економічний форум в Давосі перенесли на літо 2021 року. Попередньо його планували провести у січні.

У 2021 році Всесвітній економічний форум в Давосі пройде не в січні, як було раніше заплановано, йдеться на сайті форуму.

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Організатори повідомляють про перенесення форуму на літо. Однак наразі точної дати не називають.

Водночас протягом тижня наприкінці січня 2021 року форум проведе в цифровому форматі "давоські діалоги" високого рівня. На них ключові світові лідери поділяться своїми поглядами на стан світу у 2021 році.

Організатори заявили, що рішення перенести дату проведення заходу "далося їм нелегко". Про це у твіттері повідомив журналіст Bloomberg Джо Вайзентхол.

Рішення було нелегким, оскільки світовим лідерам потрібно зібратися разом, щоб розробити спільний шлях відновлення і сформувати "Велике перезавантаження" в епоху після Covid-19,

– зазначив Вайзентхол.

Крім того, Форум продовжує залучати своїх партнерів та учасників до різноманітних спільних заходів для вирішення глобальних, регіональних та ділових проблем.

Починаючи з лютого 2020 року, майже 1 800 представників бізнесу, урядів та громадянського суспільства приєдналися до Платформи дій щодо боротьби з коронавірусом.

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