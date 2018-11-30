Всеукраинский День добрых дел: почему это хорошо

В Украине впервые провели Всеукраинский День добрых дел или Щедрый Вторник.

Это огромный шаг в развитие отечественной благотворительности, который поможет перейти ей на качественно другой уровень. Прочь от чувства жалости и заезженных пиар технологий, вперед – к вдохновению и синергии.

Теперь у Всеукраинского Дня добрых дел есть собственное почетное место в календаре.



Сам Giving Tuesday (Щедрый Вторник) основан в Америке в 2012 году, и является одним из событий, идущих в привязке ко всем известному Дню благодарения: идея праздника так пришлась по душе людям из разных стран, что сегодня ее поддерживают 154 государства.



Добрый знак то, что Украина присоединилась к ним. За все время независимости – это первый международный благотворительный проект, в котором наша страна принимает участие. Этому не помешало ни то, что Украина отметилась в международном рейтинге как одна из стран с наименьшей экономической свободой; ни то, что она появилась в списке глодающих стран, или в ТОП-10 наиболее несчастных стран по версии Bloomberg…

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Страна жива до тех пор, пока жива ее культура. Пока люди, несмотря на собственные тяготы на грани борьбы за выживание, по-прежнему готовы делиться, объединять усилия во благо нуждающихся и менять окружающую действительность. Менять посильно. Менять медленно. Менять, начиная с самих себя.

Как бы то ни было, мы стремительно взрослеем, проходя через внешнеэкономические катаклизмы испытания, на которое так богата судьба нашей страны. Набиваем шишки, делаем выводы исходя из собственных ошибок и учимся доброте, возрождая в себе умение чувствовать. Привыкаем к тому, что умение не быть безразличным не является слабостью, а свидетельствует о развитом, цивилизованном обществе. Начинаем говорить о своих добрых делах, о сделанном и о том, сколько еще предстоит сделать. Постепенно знакомимся с многоликостью благотворительности и возможностями присоединиться к тому, чтобы мир вокруг менялся к лучшему. Учимся прикладывать усилия, и делиться чем можем: не только деньгами, одеждой, едой или медикаментами, но собственным временем, профессиональными навыками, идеями и вдохновением.

Безусловно, впереди у нас долгий путь, поэтому, когда будет особенно тяжело, важно помнить слова организаторов и идеологов "Щедрого вторника" о том, что на один день весь мир (!) объединяется ради того, чтобы делать добро.

Согласно концепции Giving Tuesday, все, кто присоединяется к нему, становятся его соучредителями: люди могут самореализоваться в рамках этого праздника и делать добро на свое усмотрение, как заблагорассудится в течение всего года. Не существует требований относительно того, как именно и в какой форме должны воплощаться в жизнь добрые дела, но примечательно, что в разных странах Giving Tuesday развивается по-разному.

Тем не менее, ключевой момент — именно сотрудничество, коллаборация, ведь человек в одиночестве не может сидеть в комнате, генерировать идеи, инновации и внедрять их в жизнь. Необходимы единомышленники. Например, одна организация дает другой свой список доноров, а другая предоставляет ей возможность пользоваться своей социальной сетью. В своем роде, это похоже на родительство – объединяются двое и в итоге из их союза рождается что-то новое.

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Главная идея "Щедрого Вторника" – создать глобальное объединение людей, занимающихся филантропией в широком смысле этого слова. И тогда перестанут быть актуальными вопросы о том, нужно ли делиться информацией, ресурсами и так далее.

Как будет развиваться она в Украине – покажет время.

Возможно, со временем деятельность в большей степени двинется в сторону финансовых пожертвований благотворительным фондам и краудфандинговым платформам, или в сторону массовых ивентов, привлекающих большое количество людей самых разных профессий и уровня дохода.

Доброта действительно имеет много лиц и возможностей проявления – но, судя по тому, что Украина все увереннее чувствует себя в самых негативных рейтингах, отечественная благотворительность, думаю, еще долго будет концентрироваться в финансовой плоскости для того, чтобы закрывать базовые потребности украинцев.

Лекарства, медицинское оборудование и возможность дорогостоящего лечения для того, чтобы спасать жизни людей – эти нужды еще долго будут занимать первое место в отечественном ТОП-рейтинге благотворительности.

На втором месте – помощь детям-сиротам и домам-интернатам, многодетным семьям, малоимущим семьям, пожилым и одиноким людям – как показывает опыт, они по-прежнему остаются самой незащищенной частью населения.

Это – украинские реалии.

А согласно исследованиям за последние годы, в десяти странах Европы размер частных пожертвований составил 24 миллиарда евро. Примерно половина этой суммы приходится на Великобританию, следующая в списке – Германия (4 миллиарда евро), а последнее место занимается Испания с самыми низкими показателями (574 миллиона евро).

Как показывает опыт европейцев – помогают по-разному.

Страны с самым высоким количеством жителей, делающих частные пожертвования, – это Нидерланды, Швейцария и Польша. В Германии, Бельгии и Швейцарии в приоритете – международная и гуманитарная помощь. Во Франции и Испании помогают, прежде всего, "согражданам, оказавшимся в трудной ситуации": во Франции 37% всех пожертвований, идет на инфраструктурные социальные проекты, в Испании – на борьбу с бедностью и программы помощи детям. В Нидерландах и Великобритании почти половина от всех пожертвований передается в пользу церкви, вторая по актуальности статья для пожертвований – медицина.

Не стоит забывать, что институт благотворительности и корпоративной ответственности в Европе и США давно стал неотъемлемой частью общества и ментальности их жителей.

В Украине же эти понятия в правильном понимании только зарождаются – и мы сами являемся их создателями.

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