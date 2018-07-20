О европейском опыте финансирования культуры

Привычными становятся для Украины бесконечные жалобы артистов, художников и музыкантов на нищету, необходимость думать не о творчестве, а о простом выживании.

Вместо советской системы выделения немалых средств культуре, в обмен на ее идеологическую лояльность и "продвижение в массы светлых идей коммунизма", так и не пришла внятная система обеспечения материальных интересов сферы культуры и ее работников.

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Мировой опыт показывает, что моделей такой системы может быть достаточно много. И Украине есть из чего выбирать. Попробуем разобраться.

Что такое многоканальный механизм финансирования культуры?

Можно сказать, что каждая страна имеет собственный механизм финансирования культуры и искусства. Так, как этот механизм основан на использовании сразу нескольких источников денег и нескольких схем их распределения, то его назвали, несколько длинновато, многоканальным общественно-государственным механизмом финансирования сферы культуры и искусства. Что же поделать, таков "казенный" язык…

Этот механизм оформляется как определенная часть национальной модели бюджетирования. На нее оказывают влияние несколько факторов. К их числу относятся: менталитет нации, сложившееся отношение государства к культуре и искусству, основные принципы и мероприятия проводимой государственной политики в этой сфере, уровень развития экономики и благосостояния населения, степень развитости благотворительности, спонсорства и меценатства, и наличие устойчивой их многолетней традиции.

Бюджетное финансирование

Основным каналом финансирования культуры, в большинстве стран Европы, остается государственный централизованный бюджет. Но, доля бюджетных расходов в общем объеме финансирования, как и их доля в бюджете, сравнительно небольшая. В большинстве стран ЕС, на финансирование культуры и искусства выделяется от 0,2 до 5% расходной части государственного бюджета. Эти средства покрывают от 10-12 до 40-50% потребности отрасли в средствах.

Наиболее высокий уровень бюджетного финансирования культуры есть в скандинавских странах. Например, в Швеции, государственный бюджет покрывает 80% расходов на культуру. В то же время, в Германии, бюджет финансирует лишь 15% расходов, ограничиваясь в основном выделением денег на финансирование общенационального радио- и телевещания, организацию и проведение зарубежных культурных мероприятий, сохранение и восстановление памятников архитектуры и истории.

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Бюджетное финансирование, как таковое, осуществляется также в нескольких формах. Речь идет о прямом финансировании деятельности конкретных учреждений; осуществлении целевых трансфертов субнациональным бюджетам; на основе механизмов государственно-частного партнерства. Сразу стоит отметить тенденцию резкого снижения доли прямого финансирования и преобладание бюджетной поддержки путем участия в проектах государственно-частного партнерства (сейчас ее доля охватывает 70% всех выделяемых бюджетом средств).

Что касается прямого финансирования (25% расходов национальных бюджетов), то оно более характерно для европейских унитарных государств (дань сложившейся традиции). Среди его форм можно назвать: полное финансирование текущих издержек и капиталовложений; специальные целевые трансферты; гранты организациям культуры; индивидуальные гранты.

Из этих форм, власти стран-членов ЕС, явное предпочтение отдают именно индивидуальным грантам, так как существует понимание того, что именно деятель культуры, как конкретная творчески одаренная личность, обладающая уникальными способностями, навыками и знаниями, является основой развития всей культуры. Явно уходит в прошлое прямое полное финансирование расходов и капиталовложений учреждений культуры. Эта форма бюджетной поддержки используется уже далеко не во всех странах и лишь в отношении отдельных видов организаций, которым особо сложно привлекать дополнительные деньги и реализовывать коммерческие проекты (национальные музеи, архивы, библиотеки), либо имеющим важное политическое значение (радио и телевещание, писательские организации, издательства и типографии). Сразу скажу, что советская система финансирования культуры, в основном, была построена на этой форме.

Если говорить о специальных целевых трансфертах бюджета, то много примеров предоставят нам Франция, Бельгия и Германия. Причем, во Франции, эти платежи направляются не только на поддержку некоммерческой деятельности учреждений культуры, но и на модернизацию ее коммерческих отраслей, обновление их технической базы, разработку новых видов продукции и ее маркетинг. Особой "популярностью" эта форма является для поддержки межотраслевых проектов: виртуальных музеев и библиотек, цветомузыкальных балетных шоу по произведениям классической литературы и т.п.

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О государственных грантах

Как, я уже упомянул выше, самой распространенной формой государственной поддержки являются гранты. Самая значительная грантовая практика накоплена в скандинавских странах, Австрии, Нидерландах и Швейцарии. Например, в Швеции, Норвегии и Дании существует унифицированная межгосударственная система грантовой поддержки, включающая в себя 30 типов грантов. Наиболее распространенными среди них являются следующие виды грантов.

Первый - договорной грант, размер которого определяется договором, предусматривающим реализацию определенного проекта, между государственным органом и учреждением культуры. Важно, что этот тип предусматривает конкретный размер, но не его соответствие затратам организации или деятеля искусства. Срок такого гранта – 1 год. Одна организация может заключить несколько таких грантов.

Второй – грант, устанавливаемый по нормам финансирования труда и его результатам (за основу принимается размер 120% рационального потребительского бюджета на семью из 3 человек для каждого участвующего в гранте). Соглашение о данном гранте обычно предусматривается создание определенного числа произведений искусства за время его действия, за каждое дополнительное произведение обычно предусматривается более высокий уровень финансирования (до 300% рационального потребительского бюджета), распространяемый на все произведения.

В случае, если творческий коллектив не справляется с обговоренным объемом, то переплаченная сумма не изымается, а оформляется в виде кредита, но, кстати, по льготной процентной ставке. Причем, сроком на 20 лет. Срок действия такого гранта обычно от 2 до 10 лет. Финансовые условия договора не могут изменяться во время его действия. Тем самым, мы видим, что конкретный деятель культуры или творческий коллектив могут обеспечить себе достойный уровень жизни в течение значительного отрезка творческого долголетия, заключив всего лишь один грант.

Третий тип гранта основан на возмещении нормативных издержек духовного производства. Он называется базовым или формульным. Его размер рассчитывается как определенная доля (обычно, от 55 до 70%) нормативных затрат по всем сметным статьям определенной организации, независимо от реализуемых ею проектов. Нормативные затраты при этом определяются не абстрактно, а применительно к определенным видам организаций, расположенных в определенных регионах и отличающихся по ряду других параметров (например, наличие в собственности или на балансе отдельно стоящего здания и т.п.). Этот вид грантов, как и первый, не имеет отношения к фактическим расходам организаций на оплату труда и численности их штатов, которые определяются ими самостоятельно.

Шведская модель грантового финансирования была существенно дополнена в Австрии и Швейцарии. Во-первых, их национальные модели включают предоставление гранта не только по инициативе государственного органа, но и по инициативе самой организации культуры или ее деятеля. Во-вторых, в них был заложен механизм обжалования принятого решения по предоставлению гранта в специально создаваемых третейских судах, формируемых, как из представителей государственных органов, так и организаций культуры. Важно, что государство в таких третейских судах, не могут представлять сотрудники министерства финансов и отраслевого министерства.

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Частно-государственное партнерство

Основным финансовым механизмом реализации проектов частно-государственного партнерства выступает, так называемое "встречное финансирование". Этот механизм возник еще в 60-е прошлого столетия, в Великобритании.

Сейчас он распространен во всех странах ЕС. Решение по данному механизму принимаются исключительно в заявительной форме, то есть, организации или деятелю культуры, достаточно просто подать заявку на его получение с обоснованием расходов и предоставлением необходимых гарантий получения другой доли финансирования. В Великобритании размер выделяемых средств составляет от 5 до 500 тысяч фунтов стерлингов, при условии встречного финансирования 1:2. Самая интересная реализация этого механизма существует в Италии: минимальный размер государственного участия составляет всего лишь 100 евро, а коэффициент встречного участия может колебаться от 8:10 до 1:2.

Роль специализированных фондов в финансировании культуры

Вторым каналом финансирования культуры выступает получение денег из специализированных фондов, как с государственным, так и с частным участием. Основой денежной массы этих фондов являются обычно средства, получаемые от участников "налоговой (процентной) филантропии", но не изъявивших свою волю направить их на финансирование конкретной организации, а также добровольных вложений бизнеса. Важным источником пополнения этих фондов стали и поступления от национальных лотерей, спортивных тотализаторов, игровых салонов. Первой отраслью культуры, которая стала финансироваться за счет таких фондов, стало киноискусство. Сейчас таких фондов на много больше. Особенно многочисленны они в Финляндии, Норвегии, Ирландии, Италии и Испании. Примечательно, что такие фонды могут существовать на всех уровнях территориальной организации. Например, существует специальный фонд "Поддержки художественных школ Флоренции", который даже предоставляет международные стипендии. Государство принимает серьезные меры по сбалансированию базы этих фондов, стараясь соблюсти паритетность между источниками их формирования.

Третий канал – налоги и налоговые преференции

Третьим каналом финансирования культуры становятся различные налоговые и парафискальные источники финансирования. Например, во многих государствах установлены специальные налоги на радио- и телевизионные компании, на кинопрокат, на сделки с антиквариатом, лицензионная плата за радиочастоты. Все средства, поступающие от этих налогов и платежей, направляются на финансирование культуры через описанные выше его каналы. Интересным в этом плане является опыт Исландии, Великобритании, Дании и Франции, где на финансирование культуры направляется 30% биржевого налога. Другая модель была предложена в Австрии. Она получила название «культуршиллинг». Ее суть состоит в том, что к цене реализации любого коммерческого продукта в сфере культуры, развлечений, отдыха и туризма, автоматически добавляется 1 евро, который направляется на финансирование культуры. За счет этого Австрия обеспечивает 15% совокупных государственных расходов на искусство и 25% – на культуру. Во Франции, Германии, Норвегии и Швеции установлен специальный налог в размере 1% сметной стоимости капитального строительства всех социальных объектов на приобретение произведений изобразительного искусства и ведение реставрационных работ.

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Для поощрения кинопроизводства в ряде стран закон разрешает вычитать из налоговой базы инвестиции в кинопродукцию. Во Франции, например, юридические лица имеют право на вычет из налогооблагаемого дохода 50% инвестиций, а физические — 100% своих вложений, если они не превышают 25% совокупного чистого дохода. В Италии эта мера распространяется на производителей не только кино-, но и телепродукции и позволяет выводить из-под налогообложения до 70% личных и корпоративных доходов.

Большое значение для финансирования культуры имеют и налоговые преференции для деятелей культуры. Для них предусматривается снижение налоговой ставки или полное освобождение от налогов, выплачиваемых физическими лицами.

Интересная форма налогового содействия учреждениям культуры действует в Италии, Австрии и Швейцарии. По предварительному соглашению учреждения культуры и коммерческой фирмы, часть налогов, подлежащих списанию с учреждения культуры (от 10 до 40%) засчитывается за счет налогов данной фирмы. То есть, например, маленькая художественная мастерская освобождается от уплаты налогов за счет перечисления 7% налогов организации, которой она оплачивает аренду помещений.

В Бельгии, Франции, Великобритании для предотвращения распродаж частных коллекций после смерти владельцев предусмотрено снижение налога на наследство в том случае, если наследники передают коллекции общественным организациям. В Дании, Бельгии, Германии, Франции, Италии владельцы культурных и исторических ценностей могут вычитать из своего налогооблагаемого дохода часть расходов на обеспечение сохранности этих объектов, если они разрешают их экспонировать.

Банковский кредит – тоже важен

Четвертым каналом финансирования культуры становится банковский кредит. Но и здесь проявляется активное государственное меценатство. Оно проявляется в том, что, во-первых, государство направляет определенный объем средств на выделение в качестве таких кредитов по нулевой ставке, во-вторых, государство выступает гарантом по кредитам учреждений культуры, в-третьих, осуществляет реструктуризацию кредита в случае невозможности учреждения культуры своевременно погасить его. По данным европейских источников, объем гарантии по кредитам.

В завершение хочу отметить, что государственные меры поддержки культуры наиболее эффективны в том случае, когда развитие культуры и искусства становится элементом национальной идеи, делом всего общества в целом, и каждого гражданина, в отдельности. Украине пока еще далеко до этого, но у нас есть все основания считать, что при проявлении определенной воли украинским обществом, мы сможем создать творцам нашей национальной культуры не только возможность достойного существования, но и обеспеченной жизни, когда они будут думать не о том, чем кормить семью, а "парить в облаках вдохновения".

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