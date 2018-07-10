10:02
10 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вату бомбить від "небезпечних" хорватів. Любовне кіно від патріарха
Вєсті Кремля
23:55, 9 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, 9 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Блоги Андрій Доценко
Андрій Доценко

Нам снова обещают, стоит ли верить, или Переживет ли Украина еще одну революцию?

687
Нужна ли Украине еще одна революция?
Нужна ли Украине еще одна революция? / Варламов

В Украине, похоже, нервы политиков не выдержали, и они дружно ринулись в избирательную гонку, так и не дождавшись выстрела стартового пистолета.

За прошедшие недели мы имели возможность ознакомиться с грандиозным мероприятием Юлии Тимошенко, обоснованно названным "Новый курс для Украины". К ней присоединилась партия "Основа", вместе с ее со-основателем, Сергеем Тарутой, опубликовавшая 4 июня, Доктрину сбалансированного развития "Украина 2030" и ее экономический раздел, – Программу стремительного развития Украины "Страна ЗаРаботает".

Читайте также: Почему Порошенко не выгодны досрочные выборы парламента: мнение эксперта

Появилось и обращение любимого многими музыканта, – Святослава Вакарчука. Только действующая власть пока не обнародовала единого программного документа. Но и то, появилась интересная и насыщенная статья Премьер-министров Украины и Дании, опубликованная в "Eurobserver".

Все эти материалы содержат много интересных мыслей о том, как восстановить потенциал нашей страны, сделать ее богатой страной счастливых людей. В них мы встретим, знакомые всем, кто занимается стратегическим планированием, понятия блокчейна, электронного правительства, зеленой и умной экономики, нового общественного договора. Политики не жалеют обещания и набросков широкой кистью картин прекрасного будущего. От Ленина до Порошенко с периодичностью раз в 4-5 лет нас кормят обещаниями. Однако, до коммунизма мы не дошли, до европейского капитализма, – не доползли, все находимся в нашем удивительном "За…пье".

Чего же не хватает, на мой взгляд, всем программам, стратегиям, концепциям? Именно того, за что можно спросить с каждого из их авторов, предъявив ему суровый счет доверия избирателей. А именно, – конкретики.

Как бизнесмену, мне понятен и приемлем лишь только тот проект, который конкретен и персонализирован. Не просто, что надо сделать. А в какой последовательности, в какие сроки. Кто конкретно, персонально должен отвечать за реализацию каждого из пунктов программы. Какова будет его ответственность, если произойдет срыв намеченного?

Самое главное, на мой взгляд, что в этих программах почти нет обоснования предлагаемых изменений. Почему в Украине нужно развивать "зеленую и умную" экономику, а не традиционную? Почему наш парламент должен стать двухпалатным? Почему новый общественный договор должен включать какие-то определенные пункты, а не другие? Чем руководствуются авторы программ – собственным мнением, мнением избирателей или проверенными выводами научных теорий и мировой практикой? Ответов на эти вопросы, я в программах, как избиратель, практически не вижу.

Еще, я, в программах, хотел бы видеть, хотя бы, приблизительные, но цифры денежных расчетов. А то остается непонятным: откуда средства-то возьмем на все громадье планов? Бюджет и так трещит по швам, а налоги скоро уже не позволят вести какой-либо прибыльный бизнес, кроме, купи-продай. Причем, – не просто цифры, а и их расчеты. Тогда, думаю, и коррупции станет меньше, потому что, всякий сможет видеть, как появились суммы расходов под те или иные преобразования. А не абстрактно: на реформу транспорта – 50 миллиардов. Видя такую цифру, я, как избиратель, задаю себе вопрос: значит, "распил" будет 30 миллиардов? Не "жирно" ли это?

Я уверен, что когда в программе очередного кандидата избиратели найдут ответы на эти вопросы, они действительно доверят ему право возглавить страну не по обязанности, а всем сердцем. И он не подведет их. Иначе, – хоть и не хочется об этом думать, но могут наступить времена, когда политики будут голосовать сами за себя, а народ скажет: "Хватит!". Но переживет ли Украина новую революцию?

Читайте также: Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами

Автор: Андрій Доценко
Теги: Новини України Новини політики Публікації Президентські вибори 2019
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
709
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
9 липня, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук