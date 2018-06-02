О ценностях европейского бизнеса
В украинском бизнесе и обществе, хотя и с большим трудом, складывается представление того, что то, что мы делаем, определяется не только конкретной ситуацией и нашим деловым интересом, но и тем, во что мы верим, каким жизненным принципам мы следуем, с каких позиций оцениваем наших партнеров и результаты нашего труда.
Все это говорит, что в нашей жизни все большее место занимают ценности.
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Что такое ценности?
Ценности – это определенные, эмоционально положительно окрашенные, взгляды и представления о том, что считать хорошим, положительным, заслуживающим уважения в самом человеке, его жизни и деятельности. Принято считать, что ценностями дорожат, их защищают, через их призму оценивают свое поведение.
Ценности предпринимателя (разновидность трудовых ценностей) – это суждения бизнесмена, отражающие важность различных аспектов его деятельности, ее смысл, результаты.
Они могут быть, как индивидуальными, так и групповыми. У предпринимателей достаточно часто возникают противоречия между ними, отражающиеся негативно, как в его поведении, так и на его личности и его здоровье.
Не все свои ценности люди обдумывают, но, так или иначе, все они осознанны. Бессознательных ценностей – не существует. Другое дело, что человек, по тем или иным причинам, стремится не соглашаться, что какая-то ценность диктует ему определенное поведение.
Очень часто люди ограничиваются простым провозглашением "якобы" своих ценностей. Но они не являются таковыми для них в реальном поведении. Сколько угодно можно привести примеров, когда депутаты говорят о том, что интересы народа для них ценность, когда предприниматели говорят о качестве как ценности, но, в то же время, производят некачественную продукцию, держат на полках магазина "просрочку"… Хотя, к счастью, таких не большинство…
Ценности и бизнес
В каждом обществе, на каждом историческом этапе его развития, складывается определенная система ценностей, которой следуют представители его различных классов, слоев, групп. Долгое время считалось, что ценности не имеют прямого отношения к экономике, к ведению бизнеса. Взгляды ученых кардинально изменились в конце 19 века, когда работами М. Вебера, Парето, Моска, было доказано обратное: ценности лежат в основе экономики, во многом предопределяя темпы развития общества, уровень благосостояния народа, отношения бизнеса с властью и работниками. Книга М.Вебера "Протестантская этика и дух капитализма" стала настольной не только для ученых-обществоведов, но и для многих предпринимателей и политиков.
Поскольку, ценности имеют прямое отношение к мотивам поведения бизнесмена, их анализ позволяет выявить базовые, системообразующие факторы экономической деятельности, спрогнозировать ее эффективность и роль в том или ином обществе.
Проводимые в нашем обществе реформы, обретение украинцами новой идентичности, избавление от застарелых проблем нашего общества, приводит к активному поиску ценностных ориентиров, как в собственном нашем прошлом, так и среди современников в других странах. Для предпринимателей своеобразными "эталонами" стали ценностные системы американских и европейских предпринимателей. Хотя они и имеют много общих признаков, различаются они между собой тоже достаточно существенно. Далее мы рассмотрим ценности именно европейского бизнеса.
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Европейские ценности бизнеса
1. Равноправие в отношениях с властью. Для бизнесмена из любой европейской страны, его отношения с властью имеют исключительно деловой и партнерский характер: ты – мне, я – тебе. Я тебе налоги, ты мне – гарантию социальной безопасности, защиту прав и собственности и т.д. Для любого европейца, общественный договор – это святыня, покушение на которую карается незамедлительным отлучением от власти.
2. Социальная ответственность и осведомленность. Для любого бизнесмена в Европе представляется само собой разумеющимся, что "собственность – обязывает". Смысл бизнеса – не в личном материальном обогащении, а исключительно, в удовлетворении потребности общества. Надлежащим образом удовлетворяя ее, я, как предприниматель, получу и большую прибыль. Причем эту прибыль, снова же, я потрачу не столько на себя, сколько на некие «общие» дела. Иметь большие деньги – дурной вкус, особенно, в Скандинавии. Многими европейскими фирмами заимствовано шведское отношение к деловой информации, к организации коммуникации внутри фирмы. В Швеции, на уровне закона, установлено, что: все важные решения обсуждаются с представителями работников и сотрудников, согласуются с профсоюзами; все стороны, вовлеченные в процесс принятия решения, должны быть проконсультированы; все моменты, связанные с изменением ранее принятого решения, должны также открыто обсуждаться до того, как они будут окончательно утверждены; работники информируются о всех принятых решениях.
3. Особое отношение к управлению фирмой. Бизнесмен ориентируется не столько на управление работниками, сколько на то, что они сами должны управлять собственной хозяйственной деятельностью. В фирме важны не иерархические отношения между менеджерами и работниками, а ее эффективность. Б. Густафссон установил, что для предпринимателей многих европейских стран (особенно, скандинавских), не подобает свою личность ставить выше тех, для кого он является руководителем или лидером Организационная структура большинства европейских фирм отличается гибкостью, приспособлением под конкретные задачи, неформальным, неплановым планированием, активным участием всех работников в разработке и принятии важных решений.
4. Высочайшая степень доверия при одновременном строгом следовании существующим юридическим нормам и "негласным" правилам ведения бизнеса.
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5. В европейском бизнесе, как и в государстве, все большее распространение получает делегирование. Оно состоит в наделении полномочиями и ответственностью людей, которые работают на вас, в совместной с ними выработке и принятии решения, в поощрении их инициативы и соответствующем ее вознаграждении.
6. Постоянная забота о повышении компетенции и приобретении новых знаний, как своих, так и своих работников. Работник, не заинтересованный в собственном саморазвитии и самореализации, – не интересен европейскому предпринимателю. Еще менее интересен партнерам он сам, если вся его жизнь ограничивается только делами сегодняшнего дня. Большинство (хотя, в разных странах, количество и различается) европейских фирм охвачено коучингом.
7. Стремление к инновациям, приобретению нового знания, "know how". Наши европейские партнеры прекрасно понимают, что традиционные ресурсы для расширения бизнеса и увеличения прибыли, не только ограничены, но и постоянно дорожают. Они уверены в том, что для победы в конкуренции необходимо предложить что-то новое, причем сделанное с меньшими затратами, быстрее и качественнее. Добиться же этого можно только тогда, когда ты владеешь информацией о новых товарах, новых материалах и технологиях, новыми способами организации производства и маркетинга.
8. Открытость, толерантность, уважение к чужому выбору. Вся Европа представляет собой непрекращающийся оборот всего яркого, необычного и нестандартного. Бизнес может быть успешным только тогда, когда он уважает все это разнообразие, стремится уйти от шаблонов, признает право другого на свободный выбор. Но европейский предприниматель не позволит и навязывать себе чужой выбор. Причем, не важно чей: власти, другого государства, церкви или даже, потребителя.
9. Уважение ко всем профессиям. Для европейского предпринимателя, все профессии абсолютно важны для его бизнеса и заслуживают равного уважения. Степень оплаты труда определяется не столько его характером, сколько степенью участия конкретного работника в достижении общих целей фирмы. Если фирма занимается сантехникой, то основным получателем доходов будут именно сантехники, а не бухгалтера и не бригадиры. В торговых фирмах, основными работниками часто становятся не только продавцы, но и маркетологи, и курьеры. Люди всех профессий привыкли улыбаться, здороваться, говорить "спасибо". Каждый занимается своим делом и каждый заслуживает за это уважения.
Вот, наверное, пожалуй, и все. Конечно, есть различия между странами. Но, в целом, картина примерно такая.
Если мы хотим построить цивилизованный рынок страны с мощной, развивающейся экономикой, хотим, чтобы у нас все наладилось, думаю, стоит обратить внимание на приведенные выше особенности. Украинскому бизнесу сейчас важно не только освоить конкретные бизнес-технологии, но и сам дух предпринимательства, ценности, принципы и образы его европейской культуры.
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