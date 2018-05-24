Креативный класс – спасатели Украины?

Открытие в социологии креативного класса превратилось в Украине в политический месседж.

16 мая 2018 года Юрий Луценко выступил за создание новой правоцентристской партии, отражающей интересы именно этого нового общественного слоя. На эту партию Генеральный прокурор Украины возлагает надежды, что она станет провайдером европейских реформ в стране, так как, креативный класс ищет себе не вождей, а стабильную политическую силу в стабильной развивающейся стране.

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Честно говоря, хочу оспорить (и, наверное, не я один) права авторства на эту идею. Почти год назад (27-29 августа 2017 года) я участвовал в организованной мною и Екатериной Одарченко, публичной дискуссии: "Креативный класс как основа стабильного общества". На этой конференции были обсуждены многие вопросы, которые сейчас ставит перед обществом Юрий Луценко. И не просто обсуждены, а были предложены конкретные идеи и мероприятия, чтобы практически придать креативному классу Украины роль двигателя реформ в стране, новой правящей элиты.

То, что идея живет в медийном пространстве, является предметом общественных дискуссий, говорит о том, что в ней что-то есть такое, что отвечает на потребности нашего общества, соответствует поиску путей развития страны и каждого ее гражданина.

Что такое "креативный класс"?

В классической социологии, классы понимаются исходя из роли, которую они играют в экономической жизни общества, в частности, по их различиям в уровне доходов. Привычная для многих украинцев, марксистская социология определяет классы из отношения к собственности на средства производства. Уже в начале 20 века стала очевидна ограниченность такого подхода. Большое значение в жизни человека и общества имеет и принадлежность личности к той или иной религиозной, этнической группе, ее возраст и пол, уровень образования, квалификации, принадлежность к числу тех, "кто делает историю", "следует тренду" или "просто, взирает со стороны на происходящее, послушно следуя реке времени".

В 2002 году появляется книга американского исследователя Ричарда Флориды "Креативный класс: люди, которые меняют будущее". Выход в свет этого научного труда можно считать, как датой признания самого креативного класса, так и времени очередной смены подходов (парадигмы) к изучению социальной стратификации (деления общества на социальные слои, группы и общности). Необходимо признать, что за прошедшие 15 лет, теория Флориды уже требует определенных уточнений и разрешения новых проблем. Об этом мы скажем чуть ниже.

Для Ричарда Флориды, креативный класс – это социальная группа, представители которой включены в постиндустриальный сектор экономики. Этот класс, своей творческой деятельностью, обеспечивает процветание, как свое собственное и тех корпораций, с которыми сотрудничают его представители, так и тех стран, в которых они проживают.

В качестве отличительных признаков креативного класса, Флорида выделил, предпочтение горизонтальной мобильности вертикальной (когда человек предпочитает не продвижение по карьерной лестнице, а поиск той работы, которая позволяет ему в большей мере самореализоваться и сохранять индивидуальный стиль жизни), ярко выраженное чувство индивидуальной и общественной свободы, стремление к постоянным инновациям, прорывам в будущее.

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Флорида также подчеркивает неразрывную связь креативного класса с процессами глобализации, информатизации и цифризации нашей жизни, размывания идентичностей и равнозначностью их оснований.

По сути, в представлении американского ученого и его последователей, креативный класс является системообразующим для постиндустриального, информационного общества. Как таковыми были, пролетарии и буржуазия, для общества индустриального. Но здесь встает первый, не проясненный вопрос: а какие еще классы, кроме креативного, образуют социальную структуру постиндустриального общества?

Какова численность креативного класса?

Рассматривая вопрос о численности креативного класса, Ричард Флорида отмечает, что она зависит от того, в какой мере та или страна продвинулась в становлении информационного общества, насколько она включена в глобализированное мировое сообщество и в его экономику, каков уровень добавленной стоимости и сверхприбыли в экономике этой страны. От значения этих показателей зависит то, будет ли формироваться в стране креативный класс как таковой и на сколько многочисленным он может стать. Опираясь на американские и западноевропейские данные, Флорида оценивает численность креативного класса в 30% работающего населения.

Нам думается, что такая оценка несколько завышена даже для американского общества. Остаются также без ответов вопросы о численности креативного класса в других странах и факторах, определяющих эту численность. Правда, существует и другое мнение: в креативный класс постепенно трансформируется весь или почти весь "средний класс" общества "всеобщего благосостояния". Подчеркнем, что на данный момент, нет объективных данных, позволяющих предпочесть одну из этих гипотез.

Креативный класс не является однородным. При общности некоторых свойств, в нем можно выделить три отчетливо различающиеся группы. Речь идет о супер-креативной костяке, креативных профессионалах и богеме.

К супер-креативному костяку исследователи относят тех, кто не просто ищет пути решения тех или иных проблем, а обнаруживает и идентифицирует эти проблемы. К этой группе относится часть ученых, политиков, юристов, представителей творческих профессий. Представленность этой группы в разных странах колеблется от 3 до 12% работающих. К группе креативных профессионалов относятся те люди, которые по уровню своего образования и профессиональной компетентности способны найти творческое, неординарное решение для задач высшего уровня сложности в своей профессиональной области.

О сформированности креативного класса можно говорить лишь тогда, когда представители этой группы есть в каждой профессиональной области. Когда они осознают свою принадлежность к этой группе, общность интересов с профессионалами из других сфер (а, иначе, нельзя говорить о социальном классе, можно вести речь лишь о формальной социальной группе, подобной "блондинам" или "любителям сала"). Самая малочисленная часть креативного класса, причем уже достаточно давно существующая в обществе, – это богема. К ней относятся люди, которые занимаются чистым творчеством. В основном, художественным. По экспертным оценкам, численность этой группы меняется, в зависимости от страны, от 0,01% до 0,7%

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Чем люди креативного класса отличаются от простых смертных…

Для любого социального класса свойственны определенные личностные качества, социально-психологические особенности. Ученые, развивающие идеи Флориды, к числу этих особенностей, относят определенные аналитические и социальные навыки, релятивистское и синергетическое мировоззрение. К аналитическим навыкам эти исследователи относят способности человека последовательно и логически мыслить, способность выражать одно и тоже содержание в различных форматах (словесно-понятийном, визуальном, звуковом, тактильном), способность находить и перерабатывать необходимую информацию, самостоятельно строить структуру различных системных объектов, в первую очередь, информационных. К числу социальных навыков, свойственных представителям креативного класса, учеными причисляются: умение чувствовать в любой социальной среде, как в своей собственной; способность быть популярным и милым; умение организовать и руководить людьми; способность предложить людям мотивирующую мечту и выражающую ее образ.

Формирование способностей личности креативного класса требуют на много больших затрат времени и образовательно-воспитательных ресурсов, чем формирование и развитие способностей, существенных для представителей, например, класса буржуазии. Некоторые ученые даже высказали гипотезу, что именно этим объясняется затянувшийся "инфантилизм" детей обеспеченных и успешных родителей в современных обществах. Становление креативного класса предъявляет новые требования к системе социализации, образования и воспитания. По существу, речь идет о практической реализации принципиально отличной от классической, философии образования и личности. К сожалению, современная школа, пожалуй, ни в одной стране мира, не способна пока к решению таких задач.

Какими они видят сами себя?

Для любого социального класса свойственно и специфическое самовосприятие его представителей, самооценка ими своего места в обществе и их роли в нем. В качестве примеров самоидентификации представителей креативного класса, приведем несколько их высказываний, не раскрывая авторства: "Мы – вольные раздолбаи, делающие Мир лучше"; "Те самые "инноваторы", которых днем с огнем…"; "Везде – свои, везде – чужие"; "Интеллектуалы, аристократы духа"; "Сверхчеловек в очках, с мыслями Швейцера"; "ЭВМ бесконечного поколения"; "Просто те, кто не склонен прогибаться под изменчивый мир…"; "Часть среднего класса, определяющая моду"; "Часть мужчин и женщин, озабоченных не просто сексом, но и тем, как это делать красиво и дорого продать"; "Те, кого не устраивает существующая система разработки и принятия решений в стране"; "Помесь Дали и Борхеса с трейдерами и рекламщиками".

О том, к каким политическим и социальным последствиям приведет общество формирование креативного класса, о перспективах его появления и укрепления в Украине, о том, что нужно сделать для этого, мы поговорим в следующий раз.

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