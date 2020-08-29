Вшанування полеглих героїв: політики про День пам'яті захисників України
В Україні 29 серпня відзначають День пам'яті захисників України. Саме наприкінці серпня 2014 року сталась Іловайська трагедія, у якій загинули 366 українських воїнів. Що пишуть політики та державні діячі у цей скорботний день – читайте у матеріалі 24 каналу.
Відомі діячі – про День пам'яті захисників України
- Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що 29 серпня 2014 року стало трагічною сторінкою в історії України. Глава уряду у своєму дописі у телеграмі закликав схилити голови перед героями, які не вмирають.
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У страшних боях, що розгорталися на соняшникових полях під Іловайськом, загинули сотні наших захисників, ще більше отримало поранень, а десятки зникли безвісти. Але завдяки міцному характеру та героїзму українцям вдалося прорватися крізь лещата ворога,
– написав Шмигаль.
- Дмитро Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що на Стіні пам'яті, на жаль, фотографій стає більше. Саме тому найбільше прагнення для України – це довгоочікуваний мир.
Найменше, що ми можемо зробити – це вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Ми завжди їх пам‘ятатимемо і зробимо все можливе, щоб їхня жертва не була марною і Україна відстояла свою територіальну цілісність та суверенітет,
– написав спікер.
- Руслан Хомчак
У День пам'яті захисників України оприлюднив своє звернення і головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Генерал-полковник зауважив, що дата 29 серпня символізує водночас трагедію та героїзм українського народу, що виборює право бути господарем на своїй землі.
Український народ цього дня в скорботі вшановує своїх полеглих захисників. А для нас, тих, хто пройшов крізь горнило війни, – це день споминів і глибоких особистих переживань,
– сказав Хомчак.
Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що Революція Гідності та сучасна війна змінили націю нескорених.
- Ірина Венедіктова
Генпрокурорка Ірина Венедіктова назвала 29 серпня "чорною сторінкою в історії України". Також очільниця Офісу генпрокурора наголосила на потребі розслідувати події серпня 2014 року.
Цю трагедію надзвичайно важливо розслідувати і притягнути до відповідальності всіх без винятку винних. Ми не можемо пробачити жодному з них біль і сльози матерів наших захисників,
– написала Венедіктова.
- Андрій Садовий
Вшанував пам'ять полеглих за Україну і мер Львова Андрій Садовий у своєму дописі у фейсбуці.
Пам'яті тих, хто не пережив цю серпневу навалу. Не забудемо Вашого подвигу,
– написав Садовий.
Це важливо Іловайський котел: кривавий серпень у 2014 році
- Віталій Кличко
За понад шість років війни з Росією за нашу незалежність боролися 31 тисяча киян. Та, на жаль, загинули 398 героїв, зауважив міський голова Києва Віталій Кличко.
В цей день, 6 років тому регулярні частини збройних сил Росії, що вторглися до України, обстріляли коридор, яким мали виходити українські бійці з Іловайська. Назва міста Іловайськ стала синонімом слова пекло,
– написав Кличко.
Мер Києва зазначив, що 29 серпня 2020 року заклали капсулу на місці, де спорудимо Меморіал пам'яті загиблим киянам – учасникам антитерористичної операції.
- Петро Порошенко
Висловився і про День пам'яті захисників України і 5-ий президент України Петро Порошенко.
Українські воїни демонструють усьому світу волелюбний, жертовний, нескорений український дух. Вірю, завдяки героїчному прикладу полеглих, наші воїни здобудуть перемогу у майбутньому,
– написав Порошенко.
Що відомо про День пам'яті захисників України?День пам'яті захисників України відзначають 29 серпня, згідно з указом президента від 23 серпня 2019 року. У цей день вшановують військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, що загинули у боротьбі за Україну.
Саме наприкінці серпня 2014 року сталась Іловайська трагедія . Українські бійці опинилися в кільці ворога. Росія запропонувала нашим воїнам вийти без зброї так званими "зеленими коридорами". 29 серпня у цих коридорах українських героїв підступно розстрілювали окупанти. Тоді загинули 366 українських воїнів , 429 – були поранені. Близько 3 сотень потрапили у полон.
Дивіться відео про роковини Іловайської трагедії: