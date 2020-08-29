В Україні 29 серпня відзначають День пам'яті захисників України. Саме наприкінці серпня 2014 року сталась Іловайська трагедія, у якій загинули 366 українських воїнів. Що пишуть політики та державні діячі у цей скорботний день – читайте у матеріалі 24 каналу.

Відомі діячі – про День пам'яті захисників України

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що 29 серпня 2014 року стало трагічною сторінкою в історії України. Глава уряду у своєму дописі у телеграмі закликав схилити голови перед героями, які не вмирають.

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У страшних боях, що розгорталися на соняшникових полях під Іловайськом, загинули сотні наших захисників, ще більше отримало поранень, а десятки зникли безвісти. Але завдяки міцному характеру та героїзму українцям вдалося прорватися крізь лещата ворога,

– написав Шмигаль.

Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що на Стіні пам'яті, на жаль, фотографій стає більше. Саме тому найбільше прагнення для України – це довгоочікуваний мир.

Найменше, що ми можемо зробити – це вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Ми завжди їх пам‘ятатимемо і зробимо все можливе, щоб їхня жертва не була марною і Україна відстояла свою територіальну цілісність та суверенітет,

– написав спікер.

Руслан Хомчак

У День пам'яті захисників України оприлюднив своє звернення і головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Генерал-полковник зауважив, що дата 29 серпня символізує водночас трагедію та героїзм українського народу, що виборює право бути господарем на своїй землі.

Український народ цього дня в скорботі вшановує своїх полеглих захисників. А для нас, тих, хто пройшов крізь горнило війни, – це день споминів і глибоких особистих переживань,

– сказав Хомчак.

Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що Революція Гідності та сучасна війна змінили націю нескорених.

Ірина Венедіктова

Генпрокурорка Ірина Венедіктова назвала 29 серпня "чорною сторінкою в історії України". Також очільниця Офісу генпрокурора наголосила на потребі розслідувати події серпня 2014 року.

Цю трагедію надзвичайно важливо розслідувати і притягнути до відповідальності всіх без винятку винних. Ми не можемо пробачити жодному з них біль і сльози матерів наших захисників,

– написала Венедіктова.

Андрій Садовий

Вшанував пам'ять полеглих за Україну і мер Львова Андрій Садовий у своєму дописі у фейсбуці.

Пам'яті тих, хто не пережив цю серпневу навалу. Не забудемо Вашого подвигу,

– написав Садовий.

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Віталій Кличко

За понад шість років війни з Росією за нашу незалежність боролися 31 тисяча киян. Та, на жаль, загинули 398 героїв, зауважив міський голова Києва Віталій Кличко.

В цей день, 6 років тому регулярні частини збройних сил Росії, що вторглися до України, обстріляли коридор, яким мали виходити українські бійці з Іловайська. Назва міста Іловайськ стала синонімом слова пекло,

– написав Кличко.

Мер Києва зазначив, що 29 серпня 2020 року заклали капсулу на місці, де спорудимо Меморіал пам'яті загиблим киянам – учасникам антитерористичної операції.

Петро Порошенко

Висловився і про День пам'яті захисників України і 5-ий президент України Петро Порошенко.

Українські воїни демонструють усьому світу волелюбний, жертовний, нескорений український дух. Вірю, завдяки героїчному прикладу полеглих, наші воїни здобудуть перемогу у майбутньому,

– написав Порошенко.

Що відомо про День пам'яті захисників України? День пам'яті захисників України відзначають 29 серпня, згідно з указом президента від 23 серпня 2019 року. У цей день вшановують військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, що загинули у боротьбі за Україну.

Саме наприкінці серпня 2014 року сталась День пам'яті захисників України відзначають 29 серпня, згідно з указом президента від 23 серпня 2019 року. У цей день вшановують військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, що загинули у боротьбі за Україну.Саме наприкінці серпня 2014 року сталась Іловайська трагедія . Українські бійці опинилися в кільці ворога. Росія запропонувала нашим воїнам вийти без зброї так званими "зеленими коридорами". 29 серпня у цих коридорах українських героїв підступно розстрілювали окупанти. Тоді загинули 366 українських воїнів , 429 – були поранені. Близько 3 сотень потрапили у полон.

Дивіться відео про роковини Іловайської трагедії: