В "Енергоатомі" заявили, що порушень меж і умов безпечної експлуатації немає.

Важливо В Україні запроваджують воєнний стан, – Зеленський

Що зараз відбувається на українських АЕС

Виробіток електроенергії – стабільний, згідно із затвердженим графіком, проводяться всі заплановані заходи. Порушень меж і умов безпечної експлуатації немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС та прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Забезпечення режиму фізичного захисту, охорони та оборони АЕС України здійснюється згідно з міжнародною Конвенцією про фізичний захист ядерного матеріалу та вимог законів України,

– наголосили у "Енергоатомі".

Також посилено фізичний захист АЕС підрозділами фіззахисту та частинами Національної гвардії України.

"Жодних проявів, які б свідчили про можливість вчинення будь-яких дій, які б могли призвести до порушень умов безпечної експлуатації АЕС, не зафіксовано", – мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Державна національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" експлуатує 15 атомних реакторів та виробляє близько 60 відсотків електроенергії України.

Головне про ситуацію в Україні

У ніч проти 24 лютого Володимир Путін оголосив, що починає спецоперацію в Україні і вводить російські війська на Донбас. Це сталося після того, як ватажки псевдореспублік "ДНР і "ЛНР" звернулися до Путіна за військовою допомогою.

На тлі цього Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану по всій Україні. Також він попросив громадян якомога залишатися вдома. Тим часом Україна закрила авіасполучення.

Приблизно о 5:00 Росія почала обстрілювати з "Градів" українські міста. "Укрзалізниця" повідомила про те, що всі потяги курсують за графіком.