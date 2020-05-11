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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Всі зрозуміють, що грошей більше немає, – Саакашвілі про наслідки карантину

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Міхеїл Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі / 24 канал

Новопризначений голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі розповів, що після завершення карантину люди сповна зрозуміють, що грошей в країні немає.

Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі та пояснив, що проблема не тільки у грошах.

Читайте інтерв'ю з Саакашвілі Зараз немає часу для "розкачки", – Саакашвілі про проблеми економіки

"Усе ж зараз, під час карантину, велика кількість людей не витрачали багато грошей, але зараз вони підуть у салони, по магазинах, купувати якісь речі, десь 2 – 3 тижні буде враження, що економіка заворушилась і щось таки починається. Але потім майже всі зрозуміють, що грошей більше немає", – сказав Саакашвілі.

Він зазначив, що люди мають зрозуміти, що не тільки немає грошей, а й не буде робочих місць.

Значна частина робочих місць просто не повернеться,
– заявив Міхеїл Саакашвілі.

"Дуже велика кількість малих та середніх підприємств збанкрутують, великі також. Якщо зараз ці енергетичні шахти зупинили, відновити свою технологічну роботу пізніше буде неможливо. Тобто десятки тисяч людей залишаться просто без роботи", – пояснив голова Виконавчого комітету реформ.

Як ствердив Саакашвілі, проблемою є й те, що приблизно 2 мільйони заробітчан повернулись в Україну. Так, орієнтовно мільйон із них повернеться до Польщі, однак це все одно не вирішує проблему.

Ще мільйон залишиться, тобто буде 2–3 мільйони додаткових безробітних при тому, що немає ніяких можливостей для економічного зростання,
– сказав Саакашвілі.

Дивіться повне відео інтерв'ю 24 каналу з Міхеїлом Саакашвілі:

Автор: Олена Трибушна
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Гроші Бізнес Міхеїл Саакашвілі
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