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      Всі кладовища Києва закриють у поминальні дні

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      Кладовища у поминальні дні будуть зачинені / Главком

      Усі кладовища Києва будуть закриті у поминальні дні, які припадають на перший тиждень після Великодня. Вшанування померлих перенесли на 6 червня.

      Таке рішення ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій столиці. За перенесення поминальних днів виступили також представники усіх церковних конфесій. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на брифінгу у Києві.

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      У святкові дні – з четверга 16 квітня до понеділка 20 квітня – буде посилено контроль на блокпостах на в'їздах до Києва. Як повідомив Кличко, вводиться обов'язкова термометрія для водіїв та пасажирів транспорту, що прямує в столицю. Це стосується автобусів, вантажно-пасажирського, легкового транспорту, що перевозить трьох людей, включно з водієм.

      Зверніть увагу! Всеукраїнська рада церков домовилася, що богослужіння у всіх храмах України всіх без винятку конфесій відбуватимуться виключно за участю священнослужителів. Великодні кошики освячуватимуть на вулиці. А для того, щоб до служби змогли долучитися прихожани, будуть онлайн-трансляції. Залишатись вдома на Великдень закликало українців і МОЗ.

      Станом на 14 квітня в Києві зареєстровано 551 випадок коронавірусу, 10 випадків – летальні, 12 людей одужали. Загалом в Україні загальна кількість хворих – 3372, 98 летальних випадків, 119 осіб одужали.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Великдень Коронавірус в Україні Новини Києва Віталій Кличко
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