Вслід за ЄС та США: Канада ввела санкції проти Росії через анексію Криму

Канада ввела санкції проти 6 громадян РФ за організацію та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Напередодні аналогічні санкції ввели ЄС та США.

Санкції Канади передбачають замороження активів, співпраці, а також заборону на території Канади і за її межами торгувати майном 6 осіб та надавати їм фінансові послуги, повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Канади.

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Хто потрапив у санкційний список Канади:

Катерина Алтабаєва – так звана "голова Законодавчих зборів Севастополя" у 2016-19 роках, а тепер "заступниця" голови у цьому відомстві окупантів;

В. Немцева – так званий "глава Закзборів Севастополя";

Михайло Развожаєв – так званий "тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Севастополя";

С. Даниленко – так званий "глава севастопольського виборчкому";

К. Перкова – так звана "секретар комісії";

Л. Бачова – заступниця Даниленка.

Зауважимо, що до списку ЄС ще потрапив Юрій Гоцанюк – так званий "голова Ради міністрів Криму", а до списку США потрапив ще Олександр Ганов – гендиректор компанії "Гранд Сервіс Експрес". Ця компанія сама виступила з ініціативою стати перевізником пасажирів залізницею до Криму через Керченську протоку.

Оголошені санкції набувають чинності негайно.

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Що відомо про так звані "місцеві вибори" у Криму?8 вересня 2019 року росіяни провели так звані "муніципальні вибори" в окупованих ними Криму та Севастополі. Україна, Європейський Союз та увесь цивілізований світ таких "виборів" не визнали.