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      Вслід за ЄС та США: Канада ввела санкції проти Росії через анексію Криму

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      Канада ввела санкції проти Росії / tass.ru

      Канада ввела санкції проти 6 громадян РФ за організацію та проведення так званих "місцевих" виборів в окупованому Криму. Напередодні аналогічні санкції ввели ЄС та США.

      Санкції Канади передбачають замороження активів, співпраці, а також заборону на території Канади і за її межами торгувати майном 6 осіб та надавати їм фінансові послуги, повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Канади.

      Реакція Росії: Черговий раунд агонії від ЄС, – у Кремлі зухвало відреагували на санкції проти РФ

      Хто потрапив у санкційний список Канади:

      • Катерина Алтабаєва – так звана "голова Законодавчих зборів Севастополя" у 2016-19 роках, а тепер "заступниця" голови у цьому відомстві окупантів;
      • В. Немцева – так званий "глава Закзборів Севастополя";
      • Михайло Развожаєв – так званий "тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Севастополя";
      • С. Даниленко – так званий "глава севастопольського виборчкому";
      • К. Перкова – так звана "секретар комісії";
      • Л. Бачова – заступниця Даниленка.

      Зауважимо, що до списку ЄС ще потрапив Юрій Гоцанюк – так званий "голова Ради міністрів Криму", а до списку США потрапив ще Олександр Ганов – гендиректор компанії "Гранд Сервіс Експрес". Ця компанія сама виступила з ініціативою стати перевізником пасажирів залізницею до Криму через Керченську протоку.

      Оголошені санкції набувають чинності негайно.

      Тим часом: Євросоюз може зняти санкції з Азарова, Ставицького і сина Януковича, – ЗМІ

      Що відомо про так звані "місцеві вибори" у Криму?8 вересня 2019 року росіяни провели так звані "муніципальні вибори" в окупованих ними Криму та Севастополі. Україна, Європейський Союз та увесь цивілізований світ таких "виборів" не визнали.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини Росії Новини України Санкції Новини США Канада Анексія Криму Новини Криму Новини політики
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