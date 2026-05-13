Україна за крок до ЄС: коли можуть розпочати офіційні переговори про вступ

Україна працює над тим, щоб офіційний старт переговорів про вступ до Європейського Союзу відбувся вже найближчим часом. Йдеться про дату у кінці травня.

Про це пише Суспільне з посиланням на власні джерела, які були присутні під час засідання Ради ЄС.

Що відомо про можливий початок переговорів України та Євросоюзу?

Україна активно готується до офіційного старту переговорів про вступ до Європейського Союзу, який може відбутися вже 26 травня.

За повідомленням Суспільного, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Україна очікує та працює над тим, щоб розпочати переговорний процес у визначений термін. Крім того, він наголосив, що відкриття першого переговорного кластера стане важливим етапом на шляху до повноправного членства країни в ЄС.

Водночас у європейському політичному середовищі тривають дискусії щодо темпів інтеграції України. Раніше в Києві неодноразово заявляли про прагнення пришвидшити процес вступу, однак окремі лідери країн ЄС наголошують, що він залежить від виконання Копенгагенських критеріїв і може тривати роки.

Попри це, в Єврокомісії та частині держав-членів ЄС відзначають, що робота над євроінтеграцією України активно триває, а перспектива членства залишається стратегічною метою для обох сторін.

Довідково. Європейський Союз (ЄС) – це політичне та економічне об'єднання 27 європейських держав, яке функціонує як єдиний внутрішній ринок. Він базується на спільному законодавстві та забезпечує вільний рух товарів, послуг, капіталу і людей між країнами-членами. Останньою країною, що приєдналася до ЄС, стала Хорватія у 2013 році. Велика Британія вийшла зі складу Союзу 31 січня 2020 року внаслідок Brexit.

Чому вступ до ЄС є важливим для України?

Вступ до Європейського Союзу є стратегічно важливим для України, адже він передбачає модернізацію економіки, зміцнення демократії та інтеграцію до спільного європейського простору. Євроінтеграція стимулює внутрішні реформи та закріплює цивілізаційний вибір держави.

Економічно це означає доступ до великого єдиного ринку, зростання інвестицій та фінансову підтримку ЄС. У політичному та правовому вимірах – посилення верховенства права, боротьбу з корупцією та підвищення прозорості державного управління.

Також членство в ЄС зміцнює безпеку України через участь у спільних європейських ініціативах. Для громадян це означає вищу якість життя, кращі соціальні стандарти та більше можливостей для навчання, роботи й вільного пересування.

Як просувається Євроінтеграція України?

Європейський Союз не відкидає можливості вступу України у 2027 році, однак наразі чіткої та узгодженої моделі цього процесу немає. Ключовим фактором залишається швидкість впровадження реформ в Україні, а у Верховній Раді вже зареєстровано близько 100 законопроєктів, необхідних для виконання вимог ЄС.

17 березня Україна отримала умови для просування за останніми трьома переговорними кластерами, що охоплюють конкурентоспроможність, зелений порядок денний та ресурсну політику. Наступним етапом має стати виконання цих вимог, поступове закриття кластерів і підготовка до підписання договору про вступ.

Водночас у Єврокомісії наголошують, що можливий вступ інших країн, зокрема Ісландії чи Норвегії, не вплине на євроінтеграційний процес України. Брюссель відкидає припущення про будь-який прямий зв'язок між цими процедурами, підкреслюючи їхню окрему траєкторію.