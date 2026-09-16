Сікорський виступає проти проведення у Польщі референдуму щодо вступу України до ЄС

Глава МЗС Польщі прокоментував можливість організувати референдум щодо євроінтеграції України. Радослав Сікорський вважає, що в Польщі не потрібно проводити всенародне голосування з цього питання.

Проте в деяких країнах така процедура може відбутись. Про це глава МЗС розповів у інтерв'ю "Українській правді".

Що сказав Сікорський?

Журналісти запитали у міністра закордонних справ, чи може Польща вирішити провести референдум щодо питання євроінтеграції України. Вони зазначили, що таку процедуру можуть провести в деяких країнах.

Політик сказав, що його країна не має потреби провести референдум з приводу того, чи погоджуватись на вступ України до Європейського Союзу.

У Польщі це не є обов’язковим, але в деяких країнах – так, ви праві,

– відповів Сікорський.

Після чого журналісти запитали, чи може Варшава розглянути таку можливість. На що глава МЗС відповів заперечно.

Немає такої потреби. До того ж досвід британців доводить, що з референдумами треба бути обережними,

– пожартував міністр.

Зверніть увагу! Ймовірно, Сікорський мав на увазі референдум щодо виходу Великої Британії з ЄС у червні 2016 року. Тоді 51,89 % жителів проголосували за Brexit. Проте вихід з Євросоюзу не виправдав очікувань багатьох британців, а саме Сполучене королівство пережило низку криз.

У тому ж інтерв'ю політик також згадав питання вшанування героїв УПА. Міністр закордонних справ закликав Україну виявляти більшу обережність під час вибору національних героїв з минулого, аби уникнути нових історичних суперечок.

За його словами, вшанування постатей із неоднозначною репутацією чи причетністю до воєнних злочинів може викликати гостру реакцію за кордоном та посилити напругу у двосторонніх відносинах.