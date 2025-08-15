Німецька "подруга Путіна" вимагає від США прибрати питання вступу України до НАТО
- Сара Вагенкнехт, лідерка ліворадикального Альянсу Сари Вагенкнехт, виступила проти вступу України до НАТО і закликала США зняти це питання з порядку денного.
- Вагенкнехт вважає, що перспектива членства України в НАТО та розміщення військ Альянсу на її території перешкоджають миру і повторює кремлівський наратив про розширення НАТО як причину російського вторгнення.
Скандальна німецька політикиня Сара Вагенкнехт виступила проти вступу України до НАТО. Вона заявила, що США повинні зняти це питання з порядку денного.
Чому Вагенкнехт виступає проти членства України в НАТО?
У Німеччині Сара Вагенкнехт, лідерка ліворадикального Альянсу Сари Вагенкнехт, виступила проти перспективи вступу України до НАТО.
Про це вона заявила в інтерв’ю Rheinische Post на тлі майбутньої зустрічі президентів США та Росії на Алясці.
США повинні зняти питання членства України в НАТО з порядку денного на Алясці,
– заявила Вагенкнехт.
Вона додала, що ймовірно, миру не буде доти, доки на порядку денному залишаються питання вступу України до НАТО та розміщення військ Альянсу на її території.
"Європейці і Зеленський також повинні виключити перспективу НАТО для України і тим самим продемонструвати, що вони дійсно хочуть миру", – додала вона.
Таким чином, очільниця АСВ фактично повторила кремлівський наратив про те, що розширення НАТО на схід стало причиною російського вторгнення в Україну, хоча це твердження було неодноразово спростоване.