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Вступ-2018: рекомендовані на бюджет мають кілька годин, щоб подати документи у виш

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Вступ-2018: рекомендовані на бюджет вступники повинні до 18:00 подати документи у виш
Вступ-2018: рекомендовані на бюджет вступники повинні до 18:00 подати документи у виш / Ілюстративне фото

В Україні у понеділок, 6 серпня, о 18:00 завершується термін, коли вступники на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування), які отримали рекомендації на бюджет, мають подати необхідні документи до приймальних комісій закладів вищої освіти.

Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України.

У МОН наголосили, що зарахування за державним або регіональним замовленням проводиться до 12:00 вівторка, 7 серпня.

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Якщо ж вступник не виконає вимоги, то його рекомендація втрачається, а статус електронної заяви змінюється на "Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)".

Такі вступники втрачають право в 2018 році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням,
– мовиться у повідомленні Міносвіти.

При цьому всі вступники, що не отримали рекомендацію на бюджет, автоматично беруть участь у конкурсі на контракт за всіма своїми заявами.

"Зарахування на контракт може тривати до 30 вересня, однак конкретні терміни визначає кожен заклад самостійно", – зауважили в МОН.

Також після 7 серпня відбуватиметься переведення вступників на вакантні місця бюджету. Зарахування має завершитися до 18 серпня. Право на переведення за всіма спеціальностями є у вступників, які мають спеціальні умови на участь у конкурсі. Для переведення вступники попередньо мають бути зараховані на навчання на контракт.

Теги: Новини України Освіта Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 канал
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