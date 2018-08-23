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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Вступ в НАТО стане реальним: Порошенко назвав умову

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Військовий парад до Дня Незалежності у Києві
Військовий парад до Дня Незалежності у Києві / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко переконаний, що вступ до НАТО для України буде реальним, коли українське озброєння буде максимально сумісним зі стандартами Північноатлантичного альянсу.

Про це він заявив під час урочистостей з нагоди Дня прапора у Києві, відкриваючи виставку сучасного озброєння і військової техніки.

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Усвідомлюємо, що вступ України до Альянсу стане реальним тільки тоді, коли ми досягнемо високої сумісності наших озброєнь,
– наголосив Порошенко, запевнивши, що Україна вже рухається на шляху до цього.

"Ми вже просуваємося цим шляхом, саме тому наша бронетехніка оснащена сучасними прицілами, системами, якісним управлінням вогнем і захищеною цифровим зв'язком", – зауважив Президент.

Він відзвітував, що впродовж останніх 5 років на озброєння Збройних сил України було прийнято 8 типів бойових броньованих машин, два типи протитанкових ракетних комплексів, 7 типів модернізованих літаків і вертольотів, а до кінця року має бути створено чи модернізовано ще понад 20 зразків озброєння і військової техніки.

За словами Порошенка, все це озброєння відповідає найвищим світовим стандартам безпеки і оборони.\

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Він нагадав, що 24 серпня на Майдані Незалежності у Києві прийматиме парад з нагоди Дня незалежності і там будуть представлені нові зразки техніки, що відповідають стандартам НАТО.

Сьогодні клопоти зовсім іншого порядку – ті завдання, які я зараз ставлю перед Збройними силами України, перед сектором оборони і безпеки – це перехід на стандарти НАТО, реформи, модернізація, переозброєння та інше,
– наголосив Порошенко.

Вранці 23 серпня у Дніпрі Петро Порошенко взяв участь в урочистостях з нагоди Дня прапора, де вперше прозвучало нове вітання українських військових "Слава Україні!"

Теги: Новини України Петро Порошенко Зброя Новини Києва Новини політики НАТО Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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