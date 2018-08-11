Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть I

Конец недели проводим в путешествии по Закарпатью – в районе Воловца, Пилипца, Нижнего Студеного, Верхнего Студеного и так далее. Ниже – тезисы о том, что мы там видим и слышим.

Карпаты прекрасны. Лучше всего в Карпаты ехать на автомобиле, если из Киева – то с остановкой на ночь во Львове.

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Если у вас изящный седан и вы хотите забраться в глушь – оставьте его дома и возьмите напрокат внедорожник. Дороги в Карпатах есть, но нормальных дорог крайне мало, если не считать магистраль M06 и еще парочку. В горных районах и селах почти везде дороги убиты настолько, что по ним не проедешь даже на велосипеде. И это при том, что горные села своей аутентичностью и окрестными видами могут привлекать сотни тысяч туристов в год. Но для того, чтобы в горных районах отремонтировать местные дороги, видимо, нужно дождаться инопланетян. Власти на этот подвиг фактически неспособны. Тут Москаль пафосно обещал 2.5 миллиона туристов в 2018, так исходя из этой логики в этом году будет 2.5 миллиона туристов на убитых дорогах.

Местные жители повально заняты воровством и контрабандой – считается, что это единственный способ выжить. Согласно исследованию британской Earthsight, в 2017 года нелегальный экспорт украинского леса превысил отметку в 1 млрд евро. Говоря простым языком, лес пиз*ят с такой скоростью, что это уже давно превратилось в национальное бедствие. Когда едешь по трассе или по горам – видны целые гектары спиленного леса. Из Украины в страны ЕС импортируется незаконного дерева больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии вместе взятых.

Также традиционно, в Венгрию, Румынию и Польшу контрабандными фурами ввозят сигареты и дешевое бухло. Нам рассказывали про село "миллионеров" Нижняя Апша, с замками по 25 комнат вместо хат и дорогими машинами, все жители которого "поднялись" за счет производства и продажи паленой водки. Также, Венгрия, Румыния и Польша забирают к себе почти все работоспособное население, предлагая моментальное трудоустройство и зарплату в 2-3 раза выше.

Все местные магазины наполнены венгерскими, румынскими и польскими продуктами питания, что делает практически бессмысленным производство собственной колбасы, сыров и мяса. Венгерской, румынской и польской экономикам "помогают" украинские хозяйства, монопольно за копейки скупающие продукцию у селян – молоко, мясо и так далее таким образом возводя мелкое фермерство в бессмысленный абсолют. Быть фермером в украинских Карпатах – не выгодно и не престижно.

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