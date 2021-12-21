Пустые разговоры

В последние дни мне очень хочется просто молчать. Примерно 90% постов и комментариев, которые я вижу у себя в ленте – это обсуждение интервью одного диссидента с идеей о том, что с режимом нужны переговоры.

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Масла в огонь подлило заявление одного бывшего чиновника о том, что штаб одного бывшего претендента в президенты тоже разделяет эти позиции. А уж совсем зашкалило вчера, когда один из представителей того самого штаба дал интервью, некоторые моменты которого были так и истолкованы: призывают, мол, к диалогу и переговорам.

Проблема в том, что весь этот накал – они ничего не стоят. Ну, то есть, ни ломаного яйца, ни выеденной копейки даже, то есть, вообще ничего. Если кто забыл, то не лишним будет вспомнить, что Тихановская анонсировала переговоры еще к маю. Однако как-то так сложилось, что не позвали и не согласились – и никаких переговоров не состоялось (и не состоится).

Так то была Тихановская и то было начало 2021 года. Тем, кто не понял тогда, что происходит и какова перспектива "переговоров", все доходчиво и популярно объяснили в июле – сентябре 2021, да и продолжают объяснять до сих пор.

На фоне поднявшегося хайпа, чисто заодно и по касательной, штаб Бабарико был разоблачен в бездействии, кто такой Клинов – вообще мало кто знает.

И на общем фоне происходящего на внешних фронтах, на фоне той катастрофы репрессий на внутренней арене, эти отдельные заявления очень отдельных людей или даже структур – ну, это, действительно, не серьезно.

Зато какой получился "хайп". На его фоне почти незамеченной (ну, мало заметной) осталась судьба Эдуарда Бабарико, которому предъявили новое обвинение. Уже почти забылся польский дезертир, как-то буднично была воспринята провокация в Лондоне (которая, на самом деле, может иметь огромные реальные последствия, ибо на ее фоне, как два пальца об асфальт, могут начаться "ответные" провокации против европейских дипломатов в Минске вплоть до полного разрыва). И множество других вопросов.

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"Как правильно свергать Лукашенко"

Ровно так же десятилетями политизированная публика в соцсетях до личной вражды, до пены на клавиатурах, начиная годика эдак с 2007 (хотя отдельные моменты были и ранее) ломала копья вокруг того, как правильно свергать Лукашенко. Что через электоральный цикл – это признавали все. Но одни утверждали, что только через бойкот, а другие – через "опрокидывающие выборы".

К слову, "непримиримыми" и "принципиальными" в этой дуэли выступали как раз "бойкотчики", а те, что были за участие – те были "отбеливатели", "соглашатели" и "коллаборанты".

Как показала история, никакого значения это не имело – пока не созрели условия, ни бойкот, ни участие не меняли ничего, кроме личных отношений между людьми, выступавшими за одно и то же. Когда же условия созрели, то верх взяла как раз стратегия "отбеливателей", а вот "принципиальные" встраивались в нее уже на ходу.

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Люди устали

Происходящее легко объяснить. Люди устали – как внутри, так и вовне. Не видят конкретных шагов, которые могли бы что-то изменить здесь и сейчас. Не видят или не хотят называть виноватых. Выброс негатива, поиск оппонентов, с которыми расправиться легче, да и вот это вот все – вполне логично. И, кстати, ожидаемо: как говорится, давно пора.

Но именно поэтому и хочется молчать. Потому что тема – нулевая, но отвлекающая от важного.

Потому что единственный ее результат – это нащупывание новой, взамен утратившей актуальность теме "бойкота или участия", линии для раскола. Потому что по мере того, как время будет идти, а выходов из тупика видно не будет, количество людей, которые начнут допускать альтернативу "сидению в окопах" будет только расти, а процессы, начинаемые сегодня с "нулевой" темы приведут к новым жарким конфликтам и испорченным отношениям.

А вот какие подходы, "принципиальных" или "коллаборантов" окажутся актуальными, когда действительно что-то начнет зреть и происходить, – это еще большой вопрос. За примерами нам далеко ходить не надо.

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