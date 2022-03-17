Розвідка Великої Британії прокоментувала ситуацію з російським вторгненням на українські землі. Там похвалили захисників України та наголосили на провалах росіян.

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Вторгнення Путіна застопорилося на всіх фронтах

За інформацією британської розвідки, вторгнення Росії в Україну "значно застопорилося на всіх фронтах", а загарбники продовжують зазнавати величезних втрат.

Згідно з останніми даними Міноборони Британії, російські війська досягли "мінімального прогресу" на суші, на морі та в повітрі протягом останніх днів.

Водночас українських військових британці описали як "стійких та добре скоординованих". У відомстві зазначили, що більшість території залишається під контролем України.

Нагадаємо, раніше у британській розвідці заявили, що російські окупанти зазнають невдачі через їхню прив'язку до мережі доріг та контроль неба Україною.

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(початок теми – 6:30)