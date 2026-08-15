Бутусов попередив про загрозу втрати Донбасу та назвав Білецького ключовим для оборони

Втрата Слов'янська та Краматорську призведе до нової спроби примусити Україну до капітуляції. Відповідальність за цю битву зможе взяти на себе лише командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Про це у Facebook написав командир роти БпЛА 23-го штурмового полку в складі Другого корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов.

Що може змінити хід війни?

Він повідомив, що війська Росії штурмують ліс Чобіток та ще кілька панівних висот на східній околиці Слов'янська. Якщо Сили оборони звідти відступлять, ворог здобуде тактичні переваги, і Слов'янськ-Краматорськ почнуть поступово втрачатись. У підсумку це призведе до втрати Донбасу.

В результаті у США та Європі знову буде спроба примусити Україну до капітуляції у форматі перемовин з РФ шляхом скорочення фінансування України, бо втрата Донбасу буде вагомим аргументом щодо неможливості змінити хід війни,

– написав Бутусов.

На його думку, врятувати критичну ситуацію здатен тільки Третій армійський корпус Андрія Білецького: спланувати битву, зосередити надійні штурмові підрозділи, вибудувати бойові порядки БпЛА та переломити хід битви, яка буде тривати і в цьому, і в наступному році.

"Фланг корпусу Білецького – це Донбас, Лиман, де він тримає фронт і де ворог не може просунутись ні на крок. Таким чином, смуга відповідальності Білецького може розширитись, його сили поруч і він може посилювати своїми резервами ділянку Слов'янську. Командири 3-го корпусу допоможуть впорядкувати бойові порядки наших військ на основі свого успішного досвіду", – вважає Бутусов.

Він також додав, що підпорядкувати Білецькому під командування потрібно не лише корпус, який відповідає за Слов'янськ, але і корпус, який відповідає за Костянтинівку, оскільки ворог рухається на усьому цьому фронті, і оборона потрібна у широкій смузі.

Розумне управління та посилення може змінити хід боїв. Тільки впорядкування управління та організації на фронті зараз дозволить переломити хід битви, яка поки що відбувається не на нашу користь,

– додав Бутусов.

Нагадаємо, нещодавно командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна має шанси перемогти Росію, попри чисельну перевагу російської армії. За його словами, результат війни визначає не лише кількість військових і ресурсів, а насамперед ефективність армії та якість управління.

Він зазначив, що Третій армійський корпус утримує понад 150 кілометрів фронту на Лимансько-Борівському напрямку, де протистоїть підрозділам трьох російських армій. Після того як корпус дев’ять місяців тому прийняв цю ділянку, українським військовим вдалося зупинити просування росіян, а подекуди навіть повернути втрачені території.

Білецький назвав три ключові чинники успіху: перехід до принципу mission command, посилення сержантського корпусу та масштабне використання безпілотних систем. Він підкреслив, що ефективність дронів залежить не лише від їх кількості, а й від системи управління та планування.

Окремо командир закликав американців підтримувати Україну, наголосивши, що стримування Росії зараз буде значно дешевшим, ніж протидія її можливому подальшому посиленню в Східній Європі.