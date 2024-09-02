Він зауважив, що такі втрати на війні є передбачувані і західні партнери України це розуміють. Резніков вважає, що передача Україні винищувачів F-16 буде продовжуватися.

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Чи допомагатиме Захід Україні після втрати F-16

Ексміністр оборони вважає, що катастрофа із винищувачем F-16 не вплине на постачання зброї в Україну.

Я як мінімум шкодую за сам факт, що відбулося і мої співчуття пілотам і родині в першу чергу, але я не думаю, що це вплине будь-яким чином на поставки, тому що це війна, а не зйомки серіалу. На Заході наші партнери це цілком розуміють.

Резніков наголосив, що західні партнери розуміють те, що під час планування будь-яких військових операцій закладається фактор втрат.

Він додав, що щоб не сталося це точно не вплине на плани постачання. Резніков вважає, що передача Україні F-16 триватиме.

Тому я тут би зберігав оптимізм, і був би переконаний, що та кількість літаків, яка запланована для передачі в Україну для навчання українських пілотів, а саме не тільки пілотів, а техніків, механіків, планувальників операцій воно буде тривати.

Нагадаємо, що 24 Канал зібрав усю інформацію щодо втрати Україною F-16 і загибель пілота.