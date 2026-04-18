Втрата посвідчення водія: у МВС пояснили, що робити і чи треба знову складати іспит на права

Втрата посвідчення водія – ситуація, з якою може зіткнутися кожен. У таких випадках виникає логічне запитання: чи треба знову проходити навчання та складати теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС, або ж усе набагато простіше.

Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" розповіло 24 Каналу, що потрібно для того, аби знову отримати водійське посвідчення після його втрати.

До теми Чи може проста людина потрапити на службу в поліцію: у МВС пояснили, що для цього потрібно

Чи треба повторно складати іспити після втрати водійського посвідчення?

У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що, згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 340, якщо людина втратила посвідчення водія, то здійснюється відновлення документа, а не його повторне отримання.

Це означає, що особа не проходить заново процедуру підготовки водіїв і не складає іспити,

– зазначили у МВС.

Коли людина звернеться до сервісного центру МВС адміністратори перевірять її водійську інформацію в Єдиному державному реєстрі МВС. Якщо дані підтверджуються, оформлюється нове посвідчення водія зі збереженням усіх відкритих категорій, які були зазначені в попередньому документі.

Важливо! У такому випадку не має значення, коли саме видали посвідчення – навіть якщо ви його отримали багато років тому, повторно складати іспити не треба.

Водночас після відновлення посвідчення водія змінюють строк його дії: новий документ видають терміном на 30 років від дати оформлення.

Проте в українському законодавстві є ситуації, коли потрібно обов'язково скласти іспити, щоб відновити водійське посвідчення у разі його втрати.

Зокрема, це стається, якщо людину позбавили права керувати транспортними засобами. Тоді посвідчення водія повертають після успішного складання теоретичного та практичного іспитів.

Як можна відновити посвідчення водія після втрати?

Відновити посвідчення водія у разі втрати можна двома способами.

Офлайн – у сервісному центрі МВС:

звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС;

подати необхідні документи;

зробити фото на місці;

отримати нове посвідчення водія.

Онлайн – через електронні сервіси:

авторизуватися в Кабінеті водія або через застосунок Дія;

подати заявку на відновлення посвідчення;

обрати спосіб отримання (у сервісному центрі МВС або з доставленням).

Які документи потрібні для відновлення?

Для відновлення посвідчення водія необхідно підготувати:

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або інший документ);

витяг про місце реєстрації;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медична довідка (на час воєнного стану не є обов'язковою).

Процедура відновлення – зручна, адже фотографування здійснюється безпосередньо в сервісному центрі МВС, а нове посвідчення виготовляється в день звернення зі всіма актуальними даними,

– наголосили у міністерстві.

Отже, у разі втрати посвідчення водія не потрібно повторно складати іспити. Достатньо звернутися до сервісного центру МВС та відновити документ за процедурою, прописаною у законі.

До речі, якщо у вас лишилися питання щодо водійських посвідчень, документів або ж стосовно роботи Міністерства внутрішніх справ України, залишайте їх у коментарях під цією новиною.