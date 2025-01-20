Головком Сирський розкрив, що у 2024 році втрати окупантів були більшими, ніж за два попередні роки. Так, протягом минулого року Росія втратила 434 тисячі осіб, з яких близько 150 тисяч загиблих, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
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Скільки загарбників разом із технікою знищено за 20 січня
- особового складу – близько 820430 (+1690) осіб;
- танків – 9821 (+10),
- бойових броньованих машин – 20454 (+42),
- артилерійських систем – 22074 (+19),
- РСЗВ – 1262 (+0),
- засоби ППО – 1049 (+3),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22768 (+153),
- крилаті ракети – 3051 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34488 (+87),
- спеціальна техніка – 3706 (+6)
Втрати окупантів на 20 січня / Фото Генштаб