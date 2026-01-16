Укр Рус
24 Канал Новини України Мінус 1370 окупантів і 770 одиниць озброєння: втрати Росії станом на 16 січня
16 січня, 06:51
7

Мінус 1370 окупантів і 770 одиниць озброєння: втрати Росії станом на 16 січня

Софія Рожик
Основні тези
  • За останню добу ЗСУ ліквідували 1 370 окупантів.
  • Також Росія втратила 770 одиниць озброєння, зокрема танки, ББМ та артсистеми.

Росія продовжує свої атаки на фронті, тому невпинно втрачає своїх військових та техніку. За останню добу ЗСУ ліквідували ще 1 370 окупантів.

Загалом війська країни-терористки зменшилися уже на 1 224 460 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії орієнтовно складають:

  • особового складу – близько 1 224 460 (+1 370) осіб;
  • танків – 11 563 (+6);
  • бойових броньованих машин – 23 908 (+4);
  • артилерійських систем – 36 230 (+48);
  • РСЗВ – 1 614 (+3);
  • засобів ППО – 1 277 (+0);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 107 884 (+527);
  • крилатих ракет – 4 163 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 74 486 (+180);
  • спеціальної техніки – 4 044 (+2).

Втрати ворога на 16 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

