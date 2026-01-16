Мінус 1370 окупантів і 770 одиниць озброєння: втрати Росії станом на 16 січня

Загалом війська країни-терористки зменшилися уже на 1 224 460 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1 224 460 (+1 370) осіб;
- танків – 11 563 (+6);
- бойових броньованих машин – 23 908 (+4);
- артилерійських систем – 36 230 (+48);
- РСЗВ – 1 614 (+3);
- засобів ППО – 1 277 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 107 884 (+527);
- крилатих ракет – 4 163 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 74 486 (+180);
- спеціальної техніки – 4 044 (+2).
Втрати ворога на 16 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати Росії: останні новини
Прикордонники зірвали спробу росіян прорвати кордон на Харківщині. Ліквідовано понад 20 окупантів.
Сили оборони знищили колону техніки та групу штурмовиків під Покровськом. Окупанти намагалися просунутися непомітно, скориставшись погодними умовами.
Також росіяни втратили на Запоріжжі самохідну артилерійську установку.