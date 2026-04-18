СБС спалили "Сонцепьок" на Запоріжжі: палкі кадри детонації

Українські військові вполювали та знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок". Операцію на Запоріжжі провели бійці кількох бригад "Птахів Мадяра" та Lasar's Group.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр".

Як дрони знищили "Сонцепьок"?

Командувач СБС ЗСУ розповів, що 18 квітня на тимчасово окупованій території Запорізької області дрони знищили ворожу важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок".

По цілі працювали пілоти 414 окремої бригади "Птахи Мадяра" разом з пілотами 412 окремої бригади Nemesis та операторами групи Lasar's Group Нацгвардії.

Знищення російського "Сонцепьока": дивіться відео

У відео бійці повідомили, що спочатку дрони 414 ОБр виявили російську систему разом із машинами супроводу та завдали удару. Внаслідок чого з системи вилетіла ракета та вдарила по машині поруч.

