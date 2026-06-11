Менше тисячі доларів: "Мадяр" розкрив вартість ліквідації одного окупанта

Сили безпілотних систем ЗСУ забезпечили третину втрат російської армії за останній рік. Знищення одного окупанта Україні коштує менше тисячі доларів.

Про це командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді розповів в інтерв'ю Reuters.

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Які результати ударів дронів?

"Мадяр" заявив, що за перші п'ять місяців 2026 року оператори СБС ліквідували понад 50 900 російських військових. Також вони влучили у більш ніж 176 500 цілей окупантів.

Середня вартість знищення одного російського окупанта, за даними командувача СБС, за останній рік становила близько 918 доларів. Водночас в середньому за добу бійці знищували 337 загарбників та уражали 1 169 цілей противника.

Наразі підрозділи СБС становлять 2,5% від загальної чисельності Збройних Сил України. Командування планує збільшити частку таких підрозділів до 5% складу війська.

Розширюючи використання безпілотних літальних апаратів – не лише в підрозділах безпілотників, а й у всій армії в цілому – ми значно збільшуємо кількість знищених цілей,

– пояснив "Мадяр".

До слова, президент Володимир Зеленський повідомляв, що за перший рік роботи Сил безпілотних систем ЗСУ дрони завдали Росії збитків майже на 40 мільярдів доларів. Наразі БпЛА дозволяють Україні бити по цілях, які раніше були недосяжними або важкодосяжними для ураження звичайним озброєнням.

Нагадаємо, глава держави підписав указ, яким затвердив 11 червня Днем Сил безпілотних систем ЗСУ.