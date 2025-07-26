Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Скільки військових і техніки втратила Росія за добу?

З початку повномасштабного вторгнення Росія орієнтовно втратила в боях:

  • особового складу – близько 1 048 330 (+1 080) осіб;
  • танків – 11 056 (+7);
  • бойових броньованих машин – 23 059 (+7);
  • артилерійських систем – 30 812 (+35);
  • РСЗВ – 1448 (+2);
  • засобів ППО – 1201 (+0);
  • літаків – 421 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 959 (+125);
  • крилатих ракет – 3535 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56 371 (+158);
  • спеціальної техніки – 3935 (+0).

Втрати ворога на 26 липня

Статистика щодо втрат ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, ГУР України використовує наземні дрони для ефективного знищення окупантів на Торецькому та Покровському напрямках. Завдяки цьому воїни змогли ліквідувати до сотні ворогів. Роботи також стають в нагоді для логістичних завдань українських захисників.