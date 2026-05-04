Втрати росіян 5 місяць поспіль перевищують її поповнення, – "Мадяр" навів точні дані
- Від грудня 2025 до квітня 2026 року втрати російської армії перевищили поповнення, що знижує здатність Росії вести інтенсивні бойові дії.
- Підрозділи СБС ЗСУ нейтралізували понад 90 тисяч окупантів за 11 місяців, а підтверджене ураження живої сили вартує близько 882 доларів на витрати дронів.
Російська армія вже п'ятий місяць поспіль втрачає більше живої сили, ніж доукомплектовує. Лише завдяки дронам Сил оборони з грудня 2025 року було нейтралізовано понад 156 тисяч окупантів.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.
Які результати роботи підрозділів БпЛА?
"Мадяр" повідомив, що п'ятий місяць поспіль в російському війську зберігається від'ємне співвідношення між поповненням та втратами живої сили. Це напряму знижує здатність ворога вести інтенсивні бойові дії.
За його даними, з грудня 2025 року до квітня 2026 року російську армію поповнили 148,4 тисячі мобілізованих та контрактників.
- 33,0 тисяч – грудень 2025,
- 20,2 тисячі – січень 2026,
- 25,4 тисячі – лютий 2026,
- 34,6 тисячі – березень 2026,
- 35,2 тисячі – квітень 2026.
Водночас лише від ударів дронами ворог за той же період втратив понад 156 тисяч військових.
- 33 006 – грудень 2025,
- 29 572 – січень 2026,
- 26 204 – лютий 2026,
- 33 989 – березень 2026,
- 33 964 – квітень 2026.
У підрозділах СБС є норматив, який має становити не менше 30% уражень саме живої сили. Наразі їхня ефективність за 11 місяців становить 29,59%, а саме 305,7 тисячі цілей знищено або уражено, зокрема 90 470 окупантів.
У квітні 2026 року підрозділи СБС уразили 10 581 особу противника, що становить 31,15% від загального обсягу втрат живої сили противника, завданих дронами Сил оборони України. Фактично кожна третя підтверджена уражена ціль забезпечена підрозділами СБС,
– навів дані Роберт Бровді.
За його словами, вартість підтвердженого ураження живої сили противника у перерахунку на витрати дронів – близько 882 доларів.
Командувач СБС наголосив на потребі масштабування Лінії дронів вздовж усього фронту. Це стане можливим, якщо підрозділи становитимуть 5% чисельності української армії. Наразі підрозділи СБС становлять близько 2,5%.
