У ніч на 9 вересня Росія зазнала чергових відчутних втрат. Зокрема, на військово-морській базі у Новоросійську комплексним ударом Сил оборони України за участі Сили безпілотних систем було знищено низку військових плавзасобів, у тому числі ракетоносії.

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Які ще втрати Росії

Також у російській Анапі Птахи СБС знищили палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8 та 2 комплекси РЛС, а саме "Каста 2Е2" та РЛС 92Н6 зі складу ЗРК С-300/400 у районі Геленджику (Птахи 1 ОЦ СБС).

Загалом з початку вересня окупанти втратили 13 одиниць тіньового флоту в Чорному морі в межах операції "МоЛоЧКа".

А всього за час цієї операції з 6 липня по – 8 вересня впольовано 282 одиниці плавзасобів тіньового флоту.

На 16% у вересні зросили втрати Росії у живій силі відносно серпня.

Суттєво зросла середньодобова цифра знищення особового складу противника Птахами СБС на лінії зіткнення: 411 одиниць живої сили щодоби вересня проти 355 одиниць середньодобових у серпні,

– прозвітував "Мадяр".

В абсолютних цифрах протягом 1 – 8 вересня на рахунку СБС вже 3395️ окупантів, також було результативно уражено 16 720 ворожих цілей.

Нагадаємо, що 9 вересня Генштаб прозвітував про ліквідацію понад 1,5 мільйона окупантів вбитими та пораненими.

Це – найбільші втрати в одній війні, яких зазнала російська армія з часів Другої світової.