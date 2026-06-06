"Снарядний голод" на Півдні: після ударів ЗСУ окупанти почали економити боєприпаси, – Волошин

Після ураження російських складів боєприпасів на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей командування 36-ї армії Росії запровадило ліміти для артилерійських підрозділів. Обмеження діятимуть протягом червня.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу.

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Як удари українських захисників змісили росіян встановити ліміти на використання боєприпасів?

Командування російської 36-ї армії встановило обмеження на використання артилерійських боєприпасів для своїх підрозділів у червні. За словами Волошина, рішення ухвалене після того, як Сили оборони України завдали ударів по складах боєприпасів на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Речник зазначив, що через втрати запасів російське командування змушене запроваджувати ліміти на використання артилерії, щоб стабілізувати ситуацію на фронті. Він підкреслив, що подібні дії свідчать про ефективність українських ударів по ворожій логістиці та складах, які безпосередньо впливають на забезпечення російських підрозділів боєприпасами.

За оцінками Сил оборони, системні ураження тилової інфраструктури противника продовжують створювати дефіцит ресурсів і ускладнюють ведення бойових дій російськими військами на південному напрямку.

Нагадаємо, одним із найнапруженіших на Півдні залишається Олександрівський напрямок, де російське угруповання налічує понад 71 тисячу військових. За даними Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, приблизно такі ж сили противник зосередив на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. Ситуація на фронті залишається динамічною, тривають активні бойові дії з обох боків.

Головком акцентував на посиленні позицій українських сил, зокрема за рахунок боєприпасів та техніки. Окрему увагу приділили розвитку та застосуванню безпілотних систем для ураження ворога на глибину його оборони.