Знищено російські танки та сотні солдатів: втрати ворога на 10 січня
- Втрати особового складу Росії станом на 10 січня 2025 року становлять приблизно 1 217 810 осіб, з яких 880 за останню добу.
- Кількість знищених російських танків зросла на 4 одиниці, досягнувши 11 530.
Росія наступає на фронті попри втрати, не шкодуючи своїх людей та озброєння. Тим часом число ліквідованих на фронті окупантів щоденно зростає.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати у ворога станом на 10 січня 2025 року?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 217 810 (+880) осіб;
- танків – 11 530 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 822 (+0);
- артилерійських систем – 35 908 (+16);
- РСЗВ – 1 597 (+1);
- засобів ППО – 1 269 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 103 414 (+653);
- крилатих ракет – 4 155 (+18);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 73 510 (+84);
- спеціальної техніки – 4 039 (+2).
Втрати ворога з початку війни / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Які втрати були у росіян останнім часом?
Нещодавно українські війська завадили росіянам просунутися в Мирнограді. Окупанти залучили понад 10 підрозділів навколо міста. Одна з груп ховалася у фекальній ямі. Саме їх змогли знищити оборонці.
Сили оборони знищили ешелон з паливно-мастильними матеріалами на нафтобазі "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму. Також удару по окупантах було завдано на Донеччині.