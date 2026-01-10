Знищено російські танки та сотні солдатів: втрати ворога на 10 січня

Росія наступає на фронті попри втрати, не шкодуючи своїх людей та озброєння. Тим часом число ліквідованих на фронті окупантів щоденно зростає.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Там найбільше бойових дій, – майор запасу назвав пріоритетні для росіян напрямки у 2026 році Які втрати у ворога станом на 10 січня 2025 року? Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять: особового складу – близько 1 217 810 (+880) осіб;

танків – 11 530 (+4);

бойових броньованих машин – 23 822 (+0);

артилерійських систем – 35 908 (+16);

РСЗВ – 1 597 (+1);

засобів ППО – 1 269 (+0);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 103 414 (+653);

крилатих ракет – 4 155 (+18);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 73 510 (+84);

спеціальної техніки – 4 039 (+2).

Втрати ворога з початку війни / Інфографіка Генштабу ЗСУ Які втрати були у росіян останнім часом? Нещодавно українські війська завадили росіянам просунутися в Мирнограді. Окупанти залучили понад 10 підрозділів навколо міста. Одна з груп ховалася у фекальній ямі. Саме їх змогли знищити оборонці.

Сили оборони знищили ешелон з паливно-мастильними матеріалами на нафтобазі "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму. Також удару по окупантах було завдано на Донеччині.