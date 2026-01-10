Укр Рус
Знищено російські танки та сотні солдатів: втрати ворога на 10 січня
10 січня, 06:54
2

Знищено російські танки та сотні солдатів: втрати ворога на 10 січня

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Втрати особового складу Росії станом на 10 січня 2025 року становлять приблизно 1 217 810 осіб, з яких 880 за останню добу.
  • Кількість знищених російських танків зросла на 4 одиниці, досягнувши 11 530.

Росія наступає на фронті попри втрати, не шкодуючи своїх людей та озброєння. Тим часом число ліквідованих на фронті окупантів щоденно зростає.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати у ворога станом на 10 січня 2025 року?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 217 810 (+880) осіб;
  • танків – 11 530 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 822 (+0);
  • артилерійських систем – 35 908 (+16);
  • РСЗВ – 1 597 (+1);
  • засобів ППО – 1 269 (+0);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 103 414 (+653);
  • крилатих ракет – 4 155 (+18);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 73 510 (+84);
  • спеціальної техніки – 4 039 (+2).


Втрати ворога з початку війни / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Які втрати були у росіян останнім часом?

  • Нещодавно українські війська завадили росіянам просунутися в Мирнограді. Окупанти залучили понад 10 підрозділів навколо міста. Одна з груп ховалася у фекальній ямі. Саме їх змогли знищити оборонці.

  • Сили оборони знищили ешелон з паливно-мастильними матеріалами на нафтобазі "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму. Також удару по окупантах було завдано на Донеччині.