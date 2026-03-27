Сили оборони трощать дедалі більше техніки та живої сили окупантів: втрати Росії на 27 березня

Дням ворог посилив штурмові дії на декількох ключових напрямках. Але ці дії обертаються для російської армії великими втратами як у живій силі, так і у техніці.

Про втрати ворога за останню добу повідомляють у Генштабі. Яких втрат завдали ворогу Сили оборони за останню добу? З початку війни проти України Росія втратила: особового складу – близько 1 293 170 (+1 000) осіб;

танків – 11 808 (+1);

бойових броньованих машин – 24 287 (+9);

артилерійських систем – 38 863 (+68);

РСЗВ – 1 700 (+2);

засобів ППО – 1 337 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 200 611 (+2 222);

крилатих ракет – 4 491 (+0);

кораблів та катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 85 569 (+217);

спеціальної техніки – 4 100 (+0).

Втрати росіян на 27 березня / Інфографіка Генштабу Які об'єкти Росії нещодавно атакували оборонці? Днями бійці підрозділу "Фенікс" завдали успішного удару по рухомій радіорелейній станції зв'язку окупантів – Р-416Г-МС. Об'єкт знищено повністю. Відомо, що вартістю цієї техніки – близько 600 тисяч доларів.

У ніч на 26 березня Сили оборони атакували Киришський НПЗ у Ленінградській області Росії. Внаслідок удару загорілись установки первинної переробки нафти і два резервуари. Підприємство входить у трійку найбільших нафтопереробних заводів у Росії.

Днем раніше українські військові розтрощили російський корабель на Виборзькому суднобудівному заводі, що у Ленінградській області. Ідеться про патрульний бойовий криголам "Пурга", який також можна використовувати у бойових цілях.