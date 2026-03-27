Сили оборони трощать дедалі більше техніки та живої сили окупантів: втрати Росії на 27 березня
- Росія втратила близько 1 293 170 осіб, 11 808 танків та 24 287 бойових броньованих машин з початку війни.
- За останню добу знищено 68 артилерійських систем, 9 бойових броньованих машин та 217 одиниць автомобільної техніки.
Дням ворог посилив штурмові дії на декількох ключових напрямках. Але ці дії обертаються для російської армії великими втратами як у живій силі, так і у техніці.
Про втрати ворога за останню добу повідомляють у Генштабі.
Яких втрат завдали ворогу Сили оборони за останню добу?
З початку війни проти України Росія втратила:
- особового складу – близько 1 293 170 (+1 000) осіб;
- танків – 11 808 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 287 (+9);
- артилерійських систем – 38 863 (+68);
- РСЗВ – 1 700 (+2);
- засобів ППО – 1 337 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 200 611 (+2 222);
- крилатих ракет – 4 491 (+0);
- кораблів та катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 85 569 (+217);
- спеціальної техніки – 4 100 (+0).
Втрати росіян на 27 березня / Інфографіка Генштабу
Які об'єкти Росії нещодавно атакували оборонці?
Днями бійці підрозділу "Фенікс" завдали успішного удару по рухомій радіорелейній станції зв'язку окупантів – Р-416Г-МС. Об'єкт знищено повністю. Відомо, що вартістю цієї техніки – близько 600 тисяч доларів.
У ніч на 26 березня Сили оборони атакували Киришський НПЗ у Ленінградській області Росії. Внаслідок удару загорілись установки первинної переробки нафти і два резервуари. Підприємство входить у трійку найбільших нафтопереробних заводів у Росії.
Днем раніше українські військові розтрощили російський корабель на Виборзькому суднобудівному заводі, що у Ленінградській області. Ідеться про патрульний бойовий криголам "Пурга", який також можна використовувати у бойових цілях.