Ми почали знищувати більше росіян, ніж мобілізує Кремль, – командир 1 ОШП

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що темпи просування росіян на фронті суттєво знизились. Зокрема, тут мовиться і про шалені втрати, яких зазнає ворог.

Зараз українські бійці фактично перейняли ініціативу. Про це 24 Каналу розповів командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов, зазначивши, що Сили оборони працюють над поверненням українських територій.

Знищення росіян на фронті

Командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла пояснив, що зараз в Росії є система контрактів, а також прихована мобілізація. За даними джерел розвідки, зараз противник залучає на 2 – 3 тисячі менше сил особового складу, ніж потім його "залишається на лінії фронту".

Тобто ми почали знищувати більше росіян, ніж мобілізує Кремль. Це дуже дієво,

– наголосив він.

Дмитро "Перун" Філатов про втрати ворога: дивіться відео

На тлі цього окупанти змушені займатись перегрупуванням особового складу. Є випадки, коли в російській армії солдати переміщаються з небойових посад на бойові. Це чітко свідчить про нестачу людей.

"Сьогодні ми ще не набули спроможностей щодо ізоляції поля бою та транспортної логістики, щоб Сили оборони стрімко просували на окуповані території. Однак ми над цим працюємо. Думаю, найближчим часом українці зможуть відчути, що ми повертаємо сили до своєї армії не завдяки більшому залученню особового складу, а завдяки таким діям", – підсумував "Перун".