Навіть після протезування повернувся на фронт: загинув 21-річний морпіх Євген Мінженер

На фронті загинув 21-річний морський піхотинець Євген Мінженер із позивним "Андатра". Військовий зазнав важкого поранення навесні 2025 року, переніс протезування та після реабілітації повернувся на передову.

Про загибель захисника повідомив його друг, військовослужбовець Ярослав Грубич.

Що відомо про загибель воїна?

Євген Мінженер був головним сержантом та командиром взводу БпЛА. Після важкого поранення він не залишив військо та вирішив знову повернутися на фронт.

Його друг Ярослав Грубич розповів, що Євген проходив лікування та протезування в Києві, а після відновлення знову став до служби.

Ти показував приклад і був людиною павуком на протезі. Та ти б і не зміг відсиджуватись. Ти потужний був і залишаєшся, малий,

– написав Грубич.

Євген Мінженер / Фото Ярослав Грубич, UNBROKEN

Євген також був амбасадором компанії Levitate Ukraine, яка займається протезуванням. Там згадують його як надзвичайно енергійну людину, яка любила життя та постійно рухалася вперед.

"Женя любив життя. По-справжньому. Він був до біса енергійним, завжди в русі, з характером, силою і тією особливою жагою до життя, яку неможливо не помітити", – зазначили в компанії.

Євген народився на Херсонщині, а під час навчання у школі переїхав до Туреччини. Згодом він побачив фотографії з Бучі та Маріуполя й вирішив повернутися в Україну та долучитися до боротьби проти російських окупантів.

У березні 2023 року Євген вступив до 38-ї окремої бригади морської піхоти. Там він став оператором безпілотників.

Навесні 2025 року військовий отримав важке поранення внаслідок атаки російського дрона. Після протезування та тривалої реабілітації він зміг повернутися до служби та продовжив воювати.

Реабілітацію та протезування проходив у нашому Центрі UNBROKEN. Тут він захопився скелелазінням й відтоді це було невідʼємною частиною його життя. Він був щирим, добрим, активним та відкритим до нового. Його шлях захоплював, а постійна жага до вдосконалення надихала,

– написали в UNBROKEN.

Хлопець загинув поблизу Павлограда.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Євгена Мінжера. Світла пам'ять!

Нагадаємо, військовий Денис Кукса, який із 2022 року захищав Україну, загинув на фронті. Про його загибель 16 серпня повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла, для якої він працював помічником-консультантом.

У цивільному житті Кукса очолював правління ОСББ свого будинку та був першим головою Асоціації ОСББ Оболонського району Києва. Безугла згадала його як принципову, наполегливу й скрупульозну людину з сильним почуттям обов'язку. У чоловіка залишилися дружина, двоє маленьких дітей і мама.