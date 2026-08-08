ВМС знищили ворожі об'єкти на буровій установці "Сиваш"

ВМС уразили ворожі об'єкти на самопідіймальній буровій установці "Сиваш" у Чорному морі. Російські військові використовували її не лише як технічний об'єкт, а й для розміщення засобів спостереження.

Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗСУ.

Що відомо про ураження "Сивашу"?

У ніч на 8 серпня українські військові провели операцію в акваторії Чорного моря та уразили ворожий пост технічного спостереження на самопідіймальній буровій установці "Сиваш". Операцію провели спільно підрозділи ВМС, Служби безпеки України та інших складових Сил оборони.

ВМС завдали удару по буровій установці: дивіться відео

"Сиваш" розташований у районі Голіцинського газоконденсатного родовища в акваторії Чорного моря. Російські військові використовували установку для розміщення технічних засобів, які забезпечували спостереження за ситуацією в морі.

Зокрема, встановлене на буровій обладнання окупанти використовували для управління ударними безпілотниками, а також для наведення та коригування ударів по південних містах України. За допомогою засобів розвідки російські військові могли виявляти рух українських безпілотників та безекіпажних катерів.

За даними ВМС ЗСУ, бурова установка використовувалася противником і для розміщення особового складу. Зокрема, на "Сиваші" базувалися елітні підрозділи російських спецпризначенців. Крім того, там було розміщене озброєння, серед якого переносні ракетні комплекси та інша техніка.

Ці засоби росіяни використовували для протидії українським безпілотникам та безекіпажним катерам. Тобто установка фактично була інтегрована окупантами у військову систему контролю та оборони в акваторії Чорного моря.

Окрім "Сивашу", у ніч на 8 серпня Сили оборони України уразили два російські нафтопереробні заводи. Зокрема, зафіксовано влучання в Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії, після чого на території підприємства виникла пожежа.

Губернатор Самарської області Росії В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку безпілотників на один із промислових об'єктів регіону. За його словами, наразі на місці падіння дронів працюють оперативні служби та триває ліквідація наслідків.

Потужність заводу становить близько 6,6 мільйона тонн нафти на рік, а його продукція, за даними української сторони, використовується також для забезпечення потреб російських військ.

Також уражено Сизранський НПЗ у Самарській області Росії, який входить до нафтового комплексу "Роснефти". Після влучання на території підприємства також виникла пожежа. Ступінь пошкоджень усіх уражених об'єктів наразі уточнюється.