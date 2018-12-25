В'язні власних квартир: як харків'янин допомагає людям з інвалідністю бути більш мобільними

Харків'янин Леонід Балдін реалізував соціальний проект, який дає змогу людям з інвалідністю бути більш мобільними. Відтепер у місті курсує таксі, що возить візочників і родини з хворими дітьми. Поїздки переважно безкоштовні, або здійснюються за мінімальну доплату.

Долучитися до доброї справи може кожен, просто оплативши чиюсь поїздку.

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Лариса Фоміна має доньку з ДЦП, епілепсією та кількома супутніми діагнозами. І повезти її кудись, окрім лікарні, складно. Тільки за минулий тиждень підлітка тричі довелося везти до лікаря. Тому зайвих коштів на подорожі заради розваг не лишається.

Наші діти, які візочники, дуже прив'язані до дому. Основне – це, звичайно, поїздки до лікаря. Саме на це і спрямовуються усі кошти, а на розваги просто не залишається часу,

– зазначила Лариса.

Ця ж проблема не оминає і дорослих, що пересуваються на візках. Недоступність транспорту робить їх в'язнями власних квартир. А забезпечити потреби всіх візочників міська служба "Інватаксі" не може. Саме це підштовхнуло харків'янина Леоніда Балдіна до пошуків рішення. Він, як ніхто розуміє проблеми візочників.

Усі трамваї, автобуси, маршрутки мають бути зручними! Аби будь-яка тендітна мати чи бабуся з дитиною могли потрапити туди, куди їм треба без проблем,

– сказав ініціатор створення соцтаксі Леонід Балдін.

Леонід місяць шукав однодумців. Наразі він разом з однією зі служб перевезення заснував соцпроект. Завдяки благодійникам, користувачі отримують безкоштовні промокоди на поїздки. У їх розпорядженні від чотирьох до восьми виїздів на місяць на різні суми. Тобто за поїздку платити або не треба зовсім, або необхідно доплатити незначну суму. До проекту вже долучилися небайдужі харків'яни.



Ініціатор створення соцтаксі Леонід Балдін

Проект Леоніда щомісяця допомагає близько сотні родин. Серед них діти зі спинально-м'язовою атрофією, ДЦП, а також дорослі на візках і просто люди похилого. Програміст Балдін хоче автоматизувати проект і долучити до нього нових благодійників, аби волонтерськими силами почати перетворювати місто-мільойнник на доступне для всіх людей.